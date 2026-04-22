„Blóðmassinn svartur sem hel“ Jakob Bjarnar skrifar 22. apríl 2026 11:41 Guðni Ágústsson velur hinu nýsjálenska lambastykki, sem hann segir hafa verið flutt til Íslands 18 þúsund kílómetra með tilheyrandi kolefnisfótspori, hina verstu orð. vísir/aðsend/vilhelm Guðni Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra og einn helsti talsmaður íslenska lambakjetsins, rak upp stór augu þegar hann átti leið um Costco-búðina í Garðabæ nýverið. Þar rakst hann á nýsjálenskt lambastykki sem honum leist síður en svo á. „Þetta nýsjálenska lambalæri hefur verið flutt um 18 þúsund kílómetra og er boðið neytendum á niðursettu verði í Costco. Blóðmassinn svartur sem hel. Viðbjóðsleg vara,“ segir Guðni forviða. Hann telur þetta vart boðlegt. Skammist ykkar gráðugu og ósvífnu menn „Enginn kaupir þetta nema þá til að setja í sterkt karrí. Í næsta borði var glæsilegt vel framreitt íslenskt lamb, vel merkt og girnilegt. Hvaða aulum dettur þetta í hug, að setja annað eins og þetta inn í þann helgidóm sem er eitt besta lamb heimsins, framleitt með lyng- og villibráðarbragði?“ Skammist ykkar gráðugu og ósvífnu menn, segir Guðni Ágústsson.vísir/vilhelm Guðni spyr áfram: „Hverjum er verið að þjóna og hvert er kolefnissporið? Skammist ykkar gráðugu og ósvífnu menn. Hverjir standa fyrir þessum innflutningi?“ Því er líkast til auðsvarað, það hlýtur að vera Costco sjálf sem aldrei er til svara. Gefur ekkert fyrir orð Ólafs Stephensen Guðni hefur upp á síðkastið tekist á við Ólaf Stephensen, framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda, en þeir standa í eins konar ritdeilu á síðum Morgunblaðsins. Guðni segist ætla að svara Ólafi á næstu dögum á þeim vettvangi en í síðustu grein sem Ólafur sendi til birtingar og finna má á síðu Félags atvinnurekenda heldur hann því fram að í síðasta tollkvótaútboði hafi fyrirtækið Háihólmi verið eitt þeirra fyrirtækja sem fengu mestan kvóta til að flytja inn lambakjöt, eða tæplega 93 tonn. Guðni segir Ólaf ljúga því að Kaupfélag Skagfirðinga flytji inn lambakjöt. Þeir sóttu vissulega um en þeir hleyptu aldrei af.vísir/ívar fannar „Það er á almannavitorði að Háihólmi er leppur fyrir Kaupfélag Skagfirðinga. Fyrirtækið skaut upp kollinum í tollkvótauppboðum eftir að aðalfundur KS ályktaði að kaupfélagið og dótturfélög þess ættu ekki að stunda innflutning landbúnaðarafurða. Fyrirtækið er sagt í eigu innkaupastjóra Esju Gæðafæðis, dótturfélags KS,“ segir Ólafur og hann hnýtir við meinlegri athugasemd: „Það ættu nú að vera hæg heimatökin hjá Guðna að hringja í Þórólf fóstra sinn kaupfélagsstjóra og spyrja hvort hann, af öllum mönnum, sé genginn af trúnni á íslenzka lambið,“ segir Ólafur. Spurður út í þetta atriði segir Guðni þetta skrök og lygimál sem framkvæmdastjórinn beri á borð. „Hann er nú ekki betur að sér í guðfræði, kristnum fræðum eða siðfræði en svo að hann reynir að ljúga því á Þórólf kaupfélagsstjóra að hann flytji inn lambakjöt. Hvorki Háihólmi né Esja hafa flutt inn lambakjöt. Þeir njóta þess að selja það íslenska. Þeir hafa aldrei flutt inn lambalæri til Íslands. Þeir sóttu eitt sinn um en þetta er eins og að eiga skammbyssu og hleypa svo aldrei af,“ segir Guðni viss í sinni sök. Félagasamtök Lambakjöt Verslun Landbúnaður Mest lesið „Lygaáróðursherferð af hálfu pólitískra andstæðinga“ Innlent Allir Bretar fæddir eftir 2008 í lífstíðarbann frá tóbaki Erlent Fiskflutningabíll valt á Þorlákshafnarvegi Innlent Þriðji þingmaðurinn segir af sér á viku Erlent Tveir flokkar í Garðabæ útiloka samstarf Innlent Vilja tæpar tvö hundruð billjónir til varnarmála Erlent Hætta að styrkja Feneyjartvíæringinn vegna þátttöku Rússa Erlent Halda áfram umfangsmikilli leit að ferðamanni við Háafoss Innlent Kallar formann VR „ómerkilegan popúlista“ Innlent Varnargarðar á Reykjanesi: Verkefnið ríkislögreglustjóra ofviða Innlent Fleiri fréttir Leita að ferðamanni við Háafoss og ný skýrsla um varnargarðana Varnargarðar á Reykjanesi: Verkefnið ríkislögreglustjóra ofviða Halda áfram umfangsmikilli leit að ferðamanni við Háafoss Kallar formann VR „ómerkilegan popúlista“ „Lygaáróðursherferð af hálfu pólitískra andstæðinga“ Við þurfum að vera tilbúin að takast á við eldgosavá Fiskflutningabíll valt á Þorlákshafnarvegi „Vitum ekkert hvað við eigum von á mörgum“ Tveir flokkar í Garðabæ útiloka samstarf Vaka kaus sér nýja forystu Segir ráðherra fá of lausan taum í nýjum sóttvarnalögum Dyflinarreglugerðin ekki afnumin þótt orðalag breytist Hættusvæði vegna hraunrennslis, almyrkvi og afmæli Sviptur réttindunum á staðnum Tilfærsla Sigríðar Bjarkar tímabundin Alma Möller fagnar nýjum sóttvarnalögum „Líður stundum eins og ég sé með pólitískan eltihrelli“ Grindavík og Hveragerði talin í mestri hættu vegna eldgosa Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur í Dettifossmálinu Ekki hafi verið hægt að sýna fram á meinta nauðgun Forseti klökknaði þegar Þórdís Kolbrún kvaddi Megi búast við útskúfun úr samfélaginu eftir afplánun Orðinn máttvana í útlimum þegar hjálpin barst Sigríður Björk aftur færð til Gagnrýnin komi ekki á óvart en telja sig vera að gera rétt Kosningapallborð fréttastofu: Mun Sjálfstæðisflokkurinn halda velli í Garðabæ? Launamál í verkalýðshreyfingunni og þingmaður hætt kominn á kajak Ingibjörg þarf ekki að víkja í máli Margrétar Foksandur og rykagnir búa í þokunni Var bjargað úr sjónum eftir hálftíma: „Slysin gera ekki boð á undan sér“ Sjá meira