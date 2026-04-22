Með rúma eina og hálfa milljón í heildarlaun Kjartan Kjartansson skrifar 22. apríl 2026 14:11 Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, fær tæplega fjögur hundruð þúsund krónum minna á mánuði í laun en Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, miðað við tölur Eflingar um heildarlaun formannsins. Vísir/Vilhelm Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, er með rúma eina og hálfa milljóna króna í heildarlaun fyrir störf hennar hjá stéttarfélaginu og sem annar varaforseti ASÍ. Hún hefur deilt hart á kjör starfssystur hennar hjá VR að undanförnu. Launakjör Höllu Gunnarsdóttir, formanns VR, hafa verið til umræðu eftir að stjórn félagsins samþykkti að hækka þau um tólf prósent í síðustu viku. Sólveig Anna hélt því fram að VR léti ASÍ niðurgreiða laun formannsins þar sem að þóknun sem Halla fær sem varaforseti sambandsins eru talin hluti af heildarlaunum hennar hjá VR. Þau nema nú rúmum 1,9 milljónum króna. Í skriflegu svari Eflingar við fyrirspurn Vísis kemur fram að Sólveig Anna fái 1.279.975 krónur á mánuði í laun fyrir formennsku sína. Þá fái hún 243.900 krónur mánaðarlega fyrir setu sem annar varaforseti ASÍ, jafnmikið og Halla. Samtals fær Sólveig Anna því 1.523.875 krónur í heildarlaun á mánuði vegna starfa sem hafa tengingu við Eflingu. Hún situr í stjórn Bjargs íbúðafélags en Efling segir ekki greitt fyrir þá stjórnarsetu. „Hún sinnir ekki öðrum verkefnum eða störfum sem tengjast Eflingu eða verkalýðshreyfingunni," segir í svari Eflingar. Sólveig Anna sakaði Höllu um að vera „ómerkilegur popúlisti" sem hefði tekið sér stöðu með hálauna- og forrétindafólki í aðsendri grein á Vísi í morgun. Greinin var viðbragð við samfélagsmiðlafærslu Höllu þar sem hún líkti Sólveigu Önnu við pólitískan eltihrelli vegna ítrekaðrar gagnrýni hennar á sig.