Framkvæmdastjóri Félagsbústaða lætur af störfum Kjartan Kjartansson skrifar 22. apríl 2026 13:52 Sigrún Árnadóttir hefur stýrt Félagsbústöðum frá 2019. Hún stýrði áður Rauða krossinum og var bæjarstjóri í Sandgerði. Vísir Sigrún Árnadóttir hefur sagt upp störfum sem framkvæmdastjóri Félagsbústaða og tekur uppsögnin gildi í sumar. Hún segist ganga sátt frá borði enda að komast á aldur. Stjórn Félagsbústaða barst uppsagnarbréf Sigrúnar 2. apríl. Henni var þakkað metnaðarfullt og óeigingjarnt starf í þágu félagsins undanfarin ár í bókun stjórnarinnar á fundi á mánudag. Sigrún segir að hún hætti störfum í sumar en dagsetning hafi ekki verið endanlega ákveðin. Hún sé að verða 66 ára gömul og hafi verið í stjórnunarstörfum frá því að hún var 32 ára. Nú sé kominn tími til að snúa sér að öðrum málum. „Ég hætti bara mjög sátt við allt og allt,“ segir hún í samtali við Vísi. Vantraust og áhættugreining Sigrún hefur starfað í tæp átta ár sem framkvæmdastjóri Félagsbústaða. Nokkuð róstursamt hefur verið hjá stofnuninni síðasta árið en allt almennt starfsfólk á skrifstofu hennar skrifaði undir vantraustsyfirlýsingu á Sigrún í mars í fyrra. Stjórn Félagsbústaða brást við með því að fá mannauðsfyrirtæki til þess að gera svonefnda áhættugreiningu á vinnustaðnum. Niðurstaða ráðgjafanna var að vantraust á vinnustaðnum væri alvarlegt. Þrátt fyrir það ákvað stjórnin að halda Sigrúnu sem framkvæmdastjóra. Sameyki, stéttarfélag starfsfólksins, lýsti áhyggjum af stöðu mannauðsmála í vetur. Í bréfi sem formaður þess skrifaði stjórn Félagsbústaða kom meðal annars fram að fimmtán starfsmönnum af 28 sem voru fastráðnir árið 2024 væru nú hættir. Það var rúmur helmingur starfsfólks. Í ársskýrslu Félagsbústaða fyrir árið 2025 kom fram að starfsmannavelta hefði numið 42 prósentum í fyrra en hún var sautján prósent árið 2024. Þá hafi fjöldi veikindadaga starfsmanna nærri því tvöfaldast á milli ára. Starfsfólkið sakar framkvæmdastjórann um „ógnarstjórn" og virðingarleysi. 13. mars 2025 13:14