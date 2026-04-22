Innlent

Fram­kvæmda­stjóri Félags­bústaða lætur af störfum

Kjartan Kjartansson skrifar
Sigrún Árnadóttir hefur stýrt Félagsbústöðum frá 2019. Hún stýrði áður Rauða krossinum og var bæjarstjóri í Sandgerði. Vísir

Sigrún Árnadóttir hefur sagt upp störfum sem framkvæmdastjóri Félagsbústaða og tekur uppsögnin gildi í sumar. Hún segist ganga sátt frá borði enda að komast á aldur.

Stjórn Félagsbústaða barst uppsagnarbréf Sigrúnar 2. apríl. Henni var þakkað metnaðarfullt og óeigingjarnt starf í þágu félagsins undanfarin ár í bókun stjórnarinnar á fundi á mánudag.

Sigrún segir að hún hætti störfum í sumar en dagsetning hafi ekki verið endanlega ákveðin. Hún sé að verða 66 ára gömul og hafi verið í stjórnunarstörfum frá því að hún var 32 ára. Nú sé kominn tími til að snúa sér að öðrum málum.

„Ég hætti bara mjög sátt við allt og allt,“ segir hún í samtali við Vísi.

Vantraust og áhættugreining

Sigrún hefur starfað í tæp átta ár sem framkvæmdastjóri Félagsbústaða. Nokkuð róstursamt hefur verið hjá stofnuninni síðasta árið en allt almennt starfsfólk á skrifstofu hennar skrifaði undir vantraustsyfirlýsingu á Sigrún í mars í fyrra.

Stjórn Félagsbústaða brást við með því að fá mannauðsfyrirtæki til þess að gera svonefnda áhættugreiningu á vinnustaðnum. Niðurstaða ráðgjafanna var að vantraust á vinnustaðnum væri alvarlegt. Þrátt fyrir það ákvað stjórnin að halda Sigrúnu sem framkvæmdastjóra.

Sameyki, stéttarfélag starfsfólksins, lýsti áhyggjum af stöðu mannauðsmála í vetur. Í bréfi sem formaður þess skrifaði stjórn Félagsbústaða kom meðal annars fram að fimmtán starfsmönnum af 28 sem voru fastráðnir árið 2024 væru nú hættir. Það var rúmur helmingur starfsfólks.

Í ársskýrslu Félagsbústaða fyrir árið 2025 kom fram að starfsmannavelta hefði numið 42 prósentum í fyrra en hún var sautján prósent árið 2024. Þá hafi fjöldi veikindadaga starfsmanna nærri því tvöfaldast á milli ára.

Húsnæðismál Reykjavík Borgarstjórn

Skýrsla Félagsbústaða kolsvört

Meirihlutinn í borgarstjórn ákvað í gær að styrkja Félagsbústaði um 2,4 milljarða króna. Það er tvöfalt hærri upphæð en sú lágmarksupphæð sem starfshópur um fjárhagsstöðuna leggur til í nýrri skýrslu. Borgarfulltrúi og stjórnarmaður Félagsbústaða gagnrýnir að skýrslunni hafi verið haldið leyndri fyrir minnihlutanum. Málið lykti af prófkjörsbaráttu Samfylkingarinnar.

Halda fram­kvæmda­stjóra Félags­bústaða þrátt fyrir al­var­legt van­traust

Stjórn Félagsbústaða hefur ákveðið að Sigrún Árnadóttir verði áfram framkvæmdastjóri stofnunarinnar þrátt fyrir vantraust starfsfólks á henni. Sigrúnu verði jafnframt falið að leiða umbótastarf. Stéttarfélagið Sameyki hefur óskað eftir fundi með borginni vegna ástandsins hjá Félagsbústöðum.

Skyndilegur brottrekstur kornið sem fyllti mælinn

Allt almennt starfsfólk Félagsbústaða skrifaði undir yfirlýsingu um vantraust á hendur framkvæmdastjóra stofnunarinnar eftir að hann rak starfsmann fyrir allra augum á starfsmannafundi í síðasta mánuði. Starfsfólkið sakar framkvæmdastjórann um „ógnarstjórn“ og virðingarleysi.

