Fótbolti

Fimm­tíu fót­bolta­stjörnur og For­múlu-ökuþór nýttu sér vændis­hring

Sindri Sverrisson skrifar
Ítalska fjármálalögreglan segir konurnar hafa veitt samþykki fyrir kynlífi og því eigi vændiskaupendur ekki yfir höfði sér refsingu. Getty

Ítalska fjármálalögreglan hefur leyst upp glæpahring sem á að hafa hagnast á vændi og skipulagt viðburði tengda næturlífinu. Þekktir fótboltamenn úr ítölsku A-deildinni og Formúlu 1 ökuþór eru á meðal þeirra sem nýttu sér þjónustuna.

La Gazzetta dello Sport segir að um fimmtíu leikmenn, þar á meðal úr liðum AC Milan og Inter, hafi verið í hópi viðskiptavina vændishringsins sem á yfirborðinu var skemmtana- og viðburðafyrirtæki.

Lögreglan hefur nú handtekið fjóra menn sem sakaðir eru um að reka vændisþjónustu og stunda peningaþvætti í tengslum við starfsemina.

Fótboltastjörnurnar og aðrir viðskiptavinir mættu á sérstaka viðburði á skemmtistöðum og gátu í kjölfarið keypt sér kynlífsþjónustu. Ítalskir fjölmiðlar taka einnig fram að viðskiptavinir hafi keypt og notað hláturgas.

Enginn af vændiskaupendunum sætir lögreglurannsókn og eiga því ekki von á neinni refsingu. Enginn þeirra hefur verið nafngreindur í fjölmiðlum.

„Því miður þá er þetta ekki skilgreint sem glæpur. Stelpurnar veittu algjört samþykki og það er ekkert sem bendir til þess að ofbeldi hafi verið beitt,“ segir ítalska fjármálalögreglan.

Lögreglan er sögð hafa gert húsleit í nokkrum byggingum og gert 1,2 milljón evra upptækar, eða rúmlega 170 milljónir króna.

