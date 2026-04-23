Víkingur - Stjarnan 3-2 | Lentu tvisvar undir en sneru leiknum sér í vil

Andri Már Eggertsson skrifar
Óskar Borgþórsson setti sigurmarkið fyrir Víking undir lok leiks.
Eftir að hafa lent tvisvar undir tókst Víkingi að vinna Stjörnuna 3-2 í þriðju umferð Bestu deildar karla.

Stjarnan tók forystuna í tvígang með mörkum Örvars Eggertssonar og Andra Rúnars Bjarnasonar en Elías Már Ómarsson jafnaði snögglega í bæði skipti.

Óskar Borgþórsson setti svo sigurmarkið undir lok leiks með góðum skalla.

Með sigrinum stökk Víkingur upp í 2. sæti Bestu deildarinnar, með 7 stig. Stjarnan þurfti hins vegar að sætta sig við sitt fyrsta tap eftir tvo sigra í fyrstu tveimur umferðunum.

Nánari umfjöllun og viðtöl eru væntanleg á Vísi…

