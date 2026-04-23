Víkingur - Stjarnan 3-2 | Lentu tvisvar undir en sneru leiknum sér í vil Andri Már Eggertsson skrifar 23. apríl 2026 18:32 Óskar Borgþórsson setti sigurmarkið fyrir Víking undir lok leiks. vísir Eftir að hafa lent tvisvar undir tókst Víkingi að vinna Stjörnuna 3-2 í þriðju umferð Bestu deildar karla. Stjarnan tók forystuna í tvígang með mörkum Örvars Eggertssonar og Andra Rúnars Bjarnasonar en Elías Már Ómarsson jafnaði snögglega í bæði skipti. Óskar Borgþórsson setti svo sigurmarkið undir lok leiks með góðum skalla. Með sigrinum stökk Víkingur upp í 2. sæti Bestu deildarinnar, með 7 stig. Stjarnan þurfti hins vegar að sætta sig við sitt fyrsta tap eftir tvo sigra í fyrstu tveimur umferðunum.