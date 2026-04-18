Íslenski boltinn

Stúkan: Skaga­menn voru rændir af dómaranum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hver einasti leikmaður ÍA bað um vítaspyrnu þegar boltinn fór í hönd Höskulds Gunnlaugssonar.
Breiðablik vann ÍA 1-0 í gær með marki úr vítaspyrnu en þannig eru mál með vexti að Breiðablik átti alls ekki að fá vítaspyrnu. Skagamenn áttu hins vegar skilið að fá vítaspyrnu en fengu ekkert fyrir sinn snúð.

Sérfræðingar Stúkunnar gátu sammælst um þetta þegar þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson bar erindið upp. Það gerði Kjartan eftir mikla eldræðu hjá Lárusi Orra, þjálfara ÍA.

Skiljið þið gremju Lárusar Orra?

„Já ég geri það, svo sannarlega. Skaginn var búinn að liggja á Blikunum þarna, í leit að marki, og samkvæmt þessum myndum áttu þeir að fá víti til að jafna leikinn,“ svaraði Halldór Árnason.

Til að jafna leikinn, sagði Halldór, en Breiðablik hafði tekið forystuna eftir vitlausan vítaspyrnudóm.

„Skotið fer í lærið og rúllar einhvern veginn upp í höndina. Fyrir mér er þetta alls ekki víti,“ sagði Baldur Sigurðsson um vítið sem Breiðablik fékk.

Umræðuna úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Skagamenn rændir í Kópavoginum
Besta deild karla ÍA Breiðablik Stúkan

