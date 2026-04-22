Orri Steinn Óskarsson er orðinn að ákveðinni költhetju hjá stuðningsmönnum Real Sociedad sem elska að syngja um hann. Íslenski landsliðsfyrirliðinn stýrði miklum fjöldasöng í bikarmeistarafögnuðinum í San Sebastian.
Talið er að yfir 100.000 manns hafi mætt til þess að fagna Orra og hinum hetjunum úr liði Real Sociedad, heima í San Sebastian, á sigurhátíð eftir að þeir urðu bikarmeistarar á Spáni um helgina. Þar hóf Orri söng og fékk vægast sagt góðar undirtektir.
A post shared by Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad)
Lagið sem Orri söng er frá Bad Bunny en stuðningsmenn Real Sociedad hafa breytt textanum sem er svona á spænsku: „Por la mañana café. Por la tarde ron. Llévame a Sevilla. Orri Óskarsson,“ eða á íslensku: „Kaffi á morgnana, romm á kvöldin, farðu með mig til Sevilla, Orri Óskarsson.“
Það var nefnilega í Sevilla sem bikarúrslitaleikurinn fór fram og þar höfðu Orri og félagar betur eftir vítaspyrnukeppni gegn Real Sociedad, þar sem spyrna Orra var að vísu varin, og enn njóta stuðningsmennirnir þess ákaft að syngja lagið.
A post shared by EUSKADI QUÉDATE (@euskadiquedate_etb)
Stuðningsmannasöngurinn hefur vakið heimsathygli og félagaskiptafréttamaðurinn vinsæli Fabrizio Romano lýsti til dæmis söngnum sem þeim besta í fótboltanum þessa dagana. Orri hefur áður kyrjað hann með stuðningsmönnum en aldrei jafnmörgum og í fyrradag þegar sigurhátíðin var í San Sebastian.
A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)
Þetta er aðeins annar stóri titillinn sem Real Sociedad vinnur á þessari öld og hinn vannst við mun leiðinlegri aðstæður, þegar liðið varð bikarmeistari í miðjum kórónuveirufaraldri með enga áhorfendur á úrslitaleiknum.
Orri komst með sigrinum um helgina í fámennan hóp Íslendinga sem unnið hafa bikarmeistaratitil í einhverju af bestu fótboltalöndum Evrópu. Eiður Smári Guðjohnsen var eini Íslendingurinn sem orðið hafði spænskur bikarmeistari og samkvæmt samantekt RÚV hafa aðeins þeir Ásgeir Sigurvinsson, Lárus Guðmundsson og Hermann Hreiðarsson einnig afrekað það að vinna bikarinn í einhverju af fimm bestu fótboltalöndunum í Evrópu; Spáni, Englandi, Þýskalandi, Ítalíu eða Frakklandi.