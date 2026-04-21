Sheila Cherfilus-McCormick, þingkona Demókrataflokksins frá Flórída, sagði af sér í dag. Það gerði hún rétt áður en fundur siðferðisnefndar fulltrúadeildarinnar um mál hennar hófst en þar stóð til að ákveða refsingu hennar vegna ýmissa brota hennar varðandi kosningasjóði og annað.
Hún stóð frammi fyrir því að vera vísað af þingi þar sem hún naut takmarkaðs stuðnings innan eigin flokks.
Nokkrir sviptivindar hafa blásið á þinginu vestanhafs en Cherfilus-McCormick er þriðji þingmaðurinn sem segir af sér á rúmri viku. Áður höfðu þeir Eric Swalwell og Tony Gonzales sagt af sér og stendur einn þingmaður til viðbótar frammi fyrir áköllum um að hann segi af sér eða verði vísað af þingi.
Swalwell var þingmaður Demókrataflokksins frá Kaliforníu og var í framboði til ríkisstjóra þar til hann var sakaður um ýmis og alvarleg kynferðisbrot af nokkrum konum. Þó hann hafi sagt af sér segir hann ásakanirnar gegn sér rangar.
Tony Gonzales, sem er Repúblikani, viðurkenndi í síðasta mánuði að hafa haldið við aðstoðarkonu sína sem svipti sig svo lífi með því að kveikja í sér. Þó hann hafi játað að brjóta gegn reglum þingsins ætlaði hann sér að klára kjörtímabilið.
Hávær áköll voru frá þingmönnum beggja flokka um að vísa mönnunum tveimur úr þingi en Gonzales hafði staðið frammi fyrir slíkum köllum töluvert lengur. Ekki var vilji til þess meðal Repúblikana þar sem meirihluti þeirra í fulltrúadeildinni er mjög naumur. Ásakanirnar gegn Swalwell breyttu stöðunni töluvert og stóðu þeir báðir frammi fyrir því að vera vísað af þingi en ákváðu að segja af sér í staðinn.
Það hefur einungis sex sinnum gerst í sögu Bandaríkjanna að þingmönnum hafi verið vísað af þingi en til þess þarf atkvæði tveggja af hverjum þremur þingmönnum. Það gerðist síðast í desember 2023 þegar þingmanninum George Santos var sparkað af þingi vegna lyga hans og fjársvika, svo eitthvað sé nefnt.
Annar þingmaður Repúblikanaflokksins stendur frammi fyrir áköllum um að hann segi af sér. Það er Cory Mills, frá Flórída, en hann hefur verið sakaður um ýmis kynferðisbrot og brot á reglum um kosningasjóði. Mills neitar einni sök en þingkonan Nancy Mace, sem er einnig úr Repúblikanaflokknum, lagði í dag fram tillögu um að vísa honum af þingi.
Hún bendir á að Mills sé sakaður um að hafa gengið í skrokk á konum og að hann hafi leitað aðstoðar Pam Bondi, fyrrverandi dómsmálaráðherra, þegar hann var yfirheyrður af lögreglu. Hún segir hann einnig hafa áreitt konur á netinu, sagt ósatt um herþjónustu sína og nýtt sér stöðu sína sem þingmaður til að hagnast.
Mills segir á móti að tillaga hennar sé pólitískt sjónarspil sem hún sé að reyna að hagnast á.
Hey @RepNancyMace @NancyMace you irresponsibly claimed to have “overwhelming evidence to expel me”. Why won’t you call your resolution you filed to the floor for a vote? Is it because you didn’t think you would get called out? What will be the excuse you use to hide the fact…— Cory Mills (@CoryMillsFL) April 21, 2026
Mike Jonson, þingforseti og leiðtogi Repúblikanaflokksins í fulltrúadeildinni, sagðist í dag ekki hlynntur því að þingmenn hans væru að reyna að vísa hvorum öðrum af þingi. Slíkt þyrfti að fara hefðbundið ferli.
Cherfilus-McCormick heldur því fram að ásakanirnar gegn sér séu nornaveiðar.
Siðferðisnefnd fulltrúadeildarinnar hafði áður komist að þeirri niðurstöðu að þingkonan hefði framið að minnsta kosti 25 brot á reglum þingsins og siðferðisviðmiðum, þar á meðal eru brot á reglum um kosningasjóði. Þá stendur Cherfilus-McCormick einnig frammi fyrir ákærum á alríkissviðinu fyrir að stela fimm milljónum dala af opinberum peningum sem ætlaðir voru til viðbragða við náttúruhamförum.
Þá peninga eru hún meðal annars sökuð um að hafa notað til að kaupa demantshring og til kosningabaráttu hennar. Um er að ræða peninga sem fjölskyldufyrirtæki hennar fékk ofgreidda vegna faraldurs Covid.
Hún hefur neitað sök fyrir dómi og segist heldur ekki hafa brotið gegn reglum þingsins.