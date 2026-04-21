Þegar Orri Steinn Óskarsson fékk nýjan þjálfara hjá spænska félaginu Real Sociedad um jólin hafði forseti félagsins spurt gervigreindina út í hennar mat á stöðunni. Hann kveðst feginn að hafa ekki hlustað á hana.
Orri og félagar í Real Sociedad urðu bikarmeistarar um helgina með sigri gegn Atlético Madrid í úrslitaleik, eftir vítaspyrnukeppni. Það gerðu þeir undir stjórn Pellegrino Matarazzo sem þar með varð fyrsti Bandaríkjamaðurinn til þess að vinna titil sem þjálfari liðs í einhverri af fimm bestu deildum Evrópu.
Hinn 48 ára gamli Matarazzo var ráðinn um jólin en forseti Real Sociedad, Jokin Aperribay, var ekki alveg viss um þá ákvörðun. Í aðdragandanum leitaði hann til gervigreindarinnar og fékk þau svör að Matarazzo væri ekki rétti kosturinn í stöðunni.
Aperribay var hins vegar líka með Erik Bretos, yfirmann íþróttamála, sem ráðgjafa og kveðst afar feginn að hafa frekar hlustað á hann.
„Erik sagði mér að velja Matarazzo og ég spurði gervigreindina hvort að hann væri góður þjálfari fyrir Real Sociedad. Hún sagði nei. Guði sé lof að ég treysti á Erik!“ sagði Aperribay, sem hefur lengi verið forseti Real Sociedad, sigurreifur í viðtali við Cadena Ser.
Matarazzo, sem er af ítölskum ættum, ólst upp í New Jersey en hafði þjálfað Stuttgart og Hoffenheim í Þýskalandi áður en hann tók við Real Sociedad. Hann hafði í raun engin tengsl við spænska fótboltann fram að ráðningunni um jólin.
„Ég þekkti hann ekki en heillaðist strax af honum á fyrsta fundi því hann vissi allt um alla. Hann var með stórkostlega greiningu á Real Sociedad,“ sagði Aperribay sem að gamni spurði svo gervigreindina aftur um það, eftir að liðið komst í úrslitaleik bikarsins, hvort Matarazzo væri góður kostur í þjálfarastarfið. „Hún sagði mér að hann væri frábær ráðning!“