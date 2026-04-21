Tilfærsla Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur, fyrrverandi Ríkislögreglustjóra, frá dómsmálaráðuneytinu í mennta- og barnamálaráðuneytið er tímabundin til eins árs.
Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn Vísis um vistiskipti Sigríðar Bjarkar, sem Vísir greindi frá í hádeginu.
Þær Sigríður Björk og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hafi átt samtal í mars og í kjölfar þess hafi dómsmálaráðuneytið og mennta-og barnamálaráðuneytið gert með sér samkomulag um að Sigríður Björk færi tímabundið til starfa hjá síðarnefnda ráðuneytinu til eins árs.
Í mennta- og barnamálaráðuneytinu muni Sigríður vinna að verkefnum tengdum farsæld barna. Hún hafi hafið störf 1. apríl.
„Undanfarin ár hefur mikil vinna átt sér stað í tengslum við ofbeldi meðal barna og ungmenna í tengslum við farsældarlöggjöfina og víðtækt samráð átt sér stað milli ráðuneyta og stofnana. Sigríður Björk Guðjónsdóttir hefur bæði mikla þekkingu og reynslu af málaflokknum úr sínum fyrri störfum fyrir lögregluna, sem lögreglustjóri og ríkislögreglustjóri.“
Hún hafi meðal annars setið í stýrihóp um farsæld, sett af stað verkefni með Guðmundi Fylkissyni lögreglumanni um týnd börn og haft frumkvæði að verkefnum hjá embætti Ríkislögreglustjóra um afbrotavarnir og fleira.
„Mikilvægt þykir að efla enn frekar vinnu í tengslum við farsældarlöggjöfina, þvert á ráðuneyti, meðal annars með áherslu á forvarnir, og koma Sigríðar í mennta- og barnamálaráðuneytið er til að undirstrika það mikilvægi.“