Gagnrýnin komi ekki á óvart en telja sig vera að gera rétt Bjarki Sigurðsson skrifar 21. apríl 2026 12:03 Stefán Sveinbjörnsson er framkvæmdastjóri VR. Vísir/Egill Framkvæmdastjóri VR segir gagnrýni á launahækkun formanns félagsins ekki koma á óvart. Tímasetningin sé ekki verri en aðrar. Formaður Eflingar segir breytinguna ekki standast lög ASÍ en framkvæmdastjórinn vísar gagnrýninni á bug. Laun Höllu Gunnarsdóttur formanns VR voru á síðasta fundi stjórnar hækkuð um tæpar tvö hundruð þúsund krónur. Hækkunin var gerð þegar unnið var að því að auka gagnsæi launakjara formanns. Hingað til hafði formaður þegið greiðslur frá VR fyrir formennsku og frá öðrum félögum fyrir launuð störf tengd formennskunni. Til að mynda hafa formenn VR í gegnum tíðina gegnt embætti varaforseta ASÍ og formennsku í LÍV. Ákveðið var að í stað þess að þiggja greiðslur frá öðrum félögum skyldu þær launagreiðslur renna til VR og formaðurinn þess í stað fá fasta krónutölu frá VR, sama hvaða launuðu aukastörfum hann sinnir. Gagnrýnin á hækkunina Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hefur gagnrýnt hækkunina og sagt það illskiljanlegt að laun formanns VR hækki um tólf prósent þegar langtímakjarasamningar eru í mikilli óvissu. Stefán Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóri VR, segir gagnrýnina ekki koma á óvart. „Þegar er verið að gera breytingar er það yfirleitt gagnrýnisvert en við teljum að það sé heilbrigðara að hafa þetta svona, með gagnsæjum hætti," segir Stefán. Það greiddi einn stjórnarmanna atkvæði gegn breytingunni, hann sagði tímasetningu breytingarinnar óheppilega. Er það eitthvað sem þið takið undir? „Það er alltaf hægt að segja að það sé röng tímasetning á svona breytingum. Hvenær er rétti tíminn?" spyr Stefán. Engin breyting fyrir ASÍ Formaður Eflingar hefur einnig sagt breytinguna á skjön við lög ASÍ og að hún beri vott um vonda stjórnsýslu. „Það í sjálfu sér breytir okkur ekki máli hvort launin renni til formannsins eða beint til VR. Það breytir ekki tölunni sem slíkri, hún er bara föst. Þetta er bara útfærsluatriði. Það má líka segja að við erum líka að greiða til ASÍ eins og önnur stéttarfélög. Fyrir ASÍ eru engin fjárútlát við þessa breytingu," segir Stefán. Formaður Eflingar kallar þetta vonda stjórnsýslu, getur þú tekið undir það? „Nei, það get ég ekki gert. Ég myndi segja að við séum að gera ferlið gagnsætt hjá okkur á meðan það var ógagnsætt hver laun formanns voru þegar hann var að þiggja laun annars staðar frá. Og gat þá verið að breyta sínum kjörum með því að taka að sér önnur embætti." Stéttarfélög Kjaramál