Neymar æfur: „Enginn maður þolir þetta“

Illa gengur hjá Santos og aðalstjarna liðsins, Neymar, brást illa við gagnrýni eftir tap fyrir Fluminense um helgina.
Á sunnudaginn laut Santos í lægra haldi fyrir Fluminense, 2-3, á heimavelli. Stuðningsmenn Santos voru langt frá því að vera ánægðir eftir leikinn og púuðu á Neymar þegar hann gekk af velli. Hann brást við með því að setja fingurna í eyrun á sér.
Ekki minnkaði reiði stuðningsmannanna við þetta uppátæki Neymars en hann segir að um misskilning hafi verið að ræða.
„Nú er komið að því að ég þurfi að útskýra kláða í eyra! Góðir hálsar, í hreinskilni sagt eruð þið að ganga of langt og fara yfir öll mörk … það er svo sorglegt að þurfa að búa við þetta! Enginn maður þolir þetta,“ skrifaði Neymar á Instagram.
A post shared by Neymar Jr (@neymarjr)
Í viðtali við TNT Sports tók Neymar enn sterkar til orða.
„Má ég ekki einu sinni klóra mér í eyranu núna? Farið til helvítis,“ sagði framherjinn.
Neymar gerir sér enn vonir um að komast í HM-hóp Brasilíu. Hann hefur ekki leikið með brasilíska landsliðinu síðan hann sleit krossband í hné í leik gegn Úrúgvæ í október 2023.
Neymar er markahæsti leikmaður í sögu brasilíska landsliðsins með 79 mörk. Hann hefur leikið með Brössum á þremur heimsmeistaramótum.
Hinn 34 ára Neymar sneri aftur til Santos í byrjun síðasta árs. Í janúar síðastliðnum framlengdi hann samning sinn við félagið til loka þessa árs.
Santos er í 15. sæti brasilísku úrvalsdeildarinnar með þrettán stig eftir tólf leiki. Neymar hefur skorað þrjú mörk í sex deildarleikjum á tímabilinu.