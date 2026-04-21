Neymar æfur: „Enginn maður þolir þetta“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Stuðningsmenn Santos sendu Neymar tóninn eftir tap fyrir Fluminense um helgina. getty/Miguel Schincariol

Illa gengur hjá Santos og aðalstjarna liðsins, Neymar, brást illa við gagnrýni eftir tap fyrir Fluminense um helgina.

Á sunnudaginn laut Santos í lægra haldi fyrir Fluminense, 2-3, á heimavelli. Stuðningsmenn Santos voru langt frá því að vera ánægðir eftir leikinn og púuðu á Neymar þegar hann gekk af velli. Hann brást við með því að setja fingurna í eyrun á sér.

Ekki minnkaði reiði stuðningsmannanna við þetta uppátæki Neymars en hann segir að um misskilning hafi verið að ræða.

„Nú er komið að því að ég þurfi að útskýra kláða í eyra! Góðir hálsar, í hreinskilni sagt eruð þið að ganga of langt og fara yfir öll mörk … það er svo sorglegt að þurfa að búa við þetta! Enginn maður þolir þetta,“ skrifaði Neymar á Instagram.

Í viðtali við TNT Sports tók Neymar enn sterkar til orða.

„Má ég ekki einu sinni klóra mér í eyranu núna? Farið til helvítis,“ sagði framherjinn.

Neymar gerir sér enn vonir um að komast í HM-hóp Brasilíu. Hann hefur ekki leikið með brasilíska landsliðinu síðan hann sleit krossband í hné í leik gegn Úrúgvæ í október 2023.

Neymar er markahæsti leikmaður í sögu brasilíska landsliðsins með 79 mörk. Hann hefur leikið með Brössum á þremur heimsmeistaramótum.

Hinn 34 ára Neymar sneri aftur til Santos í byrjun síðasta árs. Í janúar síðastliðnum framlengdi hann samning sinn við félagið til loka þessa árs.

Santos er í 15. sæti brasilísku úrvalsdeildarinnar með þrettán stig eftir tólf leiki. Neymar hefur skorað þrjú mörk í sex deildarleikjum á tímabilinu.

