Fyrstu vindmyllurnar komnar í Þorlákshöfn Kristján Már Unnarsson skrifar 20. apríl 2026 22:12 Flutningaskipið Idunn frá Torcargo lagðist að bryggju í Þorlákshöfn í kvöld með fyrstu vindmyllurnar. Spaðarnir eru 68 metra langir. Torcargo Fyrsta skipið með vindmylluhluta fyrir Vaðölduver, vindorkuver Landsvirkjunar við Sultartanga, kom til Þorlákshafnar í kvöld. Það var flutningaskipið Idunn frá skipafélaginu Torcargo sem sigldi með farminn frá Rotterdam en um borð voru hlutir sem samsvara um einni og hálfri vindmyllu. Í fréttatilkynningu frá Landsvirkjun segir að koma skipsins marki tímamót í uppbyggingu fyrsta vindorkuvers landsins. Framundan séu umfangsmiklir flutningar vindmylluhluta frá Þorlákshöfn að Vaðöldu. Undirbúningur þeirra hafi staðið yfir um langt skeið í nánu samstarfi við helstu hagaðila á flutningsleiðinni. Fyrstu spaðarnir verða hífðir frá borði og í land í Þorlákshöfn í fyrramálið. Stærstu stykkin, vindmyllublöðin, eru 68 metra löng. Leiðin sem vindmyllurnar verða fluttar. Svörtu tölurnar tákna þá staði þar sem víkka þarf gatnamót eða styrkja vegi.kort/Landsvirkjun Flutningar með vindmylluhlutana eftir þjóðvegum upp að Vaðölduveri hefjast svo eftir tæpar þrjár vikur og standa yfir í sjö til tíu vikur. Þeir fara eingöngu fram að nóttu til sex nætur vikunnar. Þetta verða einhverjir mestu þungaflutningar sem fram hafa farið á íslenska vegakerfinu. Þar sem flutningarnir fara fram að næturlagi er ekki búist við að þeir trufli umferð að ráði. Svo vandasamir þykja flutningarnir að haldin var sérstök vinnustofa þeirra sem að málinu koma á Selfossi í síðasta mánuði, sem fjallað var um hér í sjónvarpsfrétt Sýnar. Þar má sjá teiknuð myndbönd af því hvernig flutningalestin kemur til með að líta út með uppundir eitthundrað metra löngum trukkum: Vindorka Landsvirkjun Skipaflutningar Ölfus Orkumál Tengdar fréttir Þungaflutningarnir með þeim mestu á Íslandi Einhverjir mestu þungaflutningar sem sést hafa á íslenska vegakerfinu fara fram á Suðurlandi fyrri hluta sumars þegar risastórar vindmyllur verða fluttar frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga. 25. mars 2026 22:10