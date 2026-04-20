Erlent

Vilja festa símabannið í lög

Samúel Karl Ólason skrifar
Notkun síma er þegar bönnuð í flestum skólum í Bretlandi og fylgja flestir þeirri reglu að símar eigi ekki að sjást og ekki eigi að heyrast í þeim. Í einhverjum skólum er nemendum gert að læsa síma sína inni í sérstökum skápum. Getty/Matt Cardy

Ráðamenn í Englandi vilja setja það í lög að nemendum verði bannað að vera með síma í skólum þar í landi. Jacqui Smith, menntamálaráðherra, sagði á breska þinginu í dag að lögð yrði fram breytingartillaga á skólalögum þar sem forsvarsmönnum skóla yrði skylt að banna síma.

Þetta sagði hún eftir að mikill meirihluti þingmanna samþykkti ályktunartillögu stjórnarandstöðunnar um að banna síma í skólum með lögum.

Hingað til hefur það eingöngu verið lagt til en ekki skilyrt en símar eru bannaðir í flestum skólum í Englandi, samkvæmt frétt BBC.

Sky News hefur eftir leiðtoga eins af verkalýðsfélögum kennara í Englandi að breytingin muni skýra línurnar varðandi símabann og setja alla skóla í sömu stöðu. Forsvarsmenn verkalýðsfélaga kennara í Englandi hafa áður lýst yfir stuðningi við símabann.

Smith sagði á þingi í dag að með breytingunum, sem greiða á atkvæði um á miðvikudaginn, yrði nemendum gert að vera með slökkt á símum sínum í skólanum og ekki hafa þá uppi við.

