Fótbolti

Fiorentina fjar­lægist fallsætin

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina sóttu stig til Lecce. getty/Image Photo Agency

Albert Guðmundsson lék fyrsta klukkutímann þegar Fiorentina gerði 1-1 jafntefli við Lecce í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.

Þetta var sjötti deildarleikur Fiorentina í röð án taps. Liðið er í 15. sæti deildarinnar með 36 stig, átta stigum frá fallsæti.

Þórir Jóhann Helgason sat allan tímann á varamannabekknum hjá Lecce sem er í 18. sæti deildarinnar þegar fimm umferðum er ólokið.

Jack Harrison kom Fiorentina yfir eftir hálftíma en Thiago Gabriel jafnaði fyrir Lecce á 71. mínútu.

Albert hefur leikið 28 af 33 leikjum Fiorentina í ítölsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili, skorað fimm mörk og gefið fjórar stoðsendingar.

Næsti leikur Fiorentina er gegn Sassuolo á heimavelli á sunnudaginn.

Ítalski boltinn

