Fiorentina fjarlægist fallsætin Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. apríl 2026 20:51 Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina sóttu stig til Lecce. getty/Image Photo Agency Albert Guðmundsson lék fyrsta klukkutímann þegar Fiorentina gerði 1-1 jafntefli við Lecce í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Þetta var sjötti deildarleikur Fiorentina í röð án taps. Liðið er í 15. sæti deildarinnar með 36 stig, átta stigum frá fallsæti. Þórir Jóhann Helgason sat allan tímann á varamannabekknum hjá Lecce sem er í 18. sæti deildarinnar þegar fimm umferðum er ólokið. Jack Harrison kom Fiorentina yfir eftir hálftíma en Thiago Gabriel jafnaði fyrir Lecce á 71. mínútu. Albert hefur leikið 28 af 33 leikjum Fiorentina í ítölsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili, skorað fimm mörk og gefið fjórar stoðsendingar. Næsti leikur Fiorentina er gegn Sassuolo á heimavelli á sunnudaginn.