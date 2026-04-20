Strákarnir hans Sigga Ragga með fjögurra stiga forskot á toppnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. apríl 2026 20:42 Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur komið víða við á þjálfaraferlinum. Vísir/Tjörvi NSÍ Runavík, sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrir, náði fjögurra stiga forskoti á toppi færeysku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með dramatískum sigri á Streymi, 1-0, í kvöld. Sjö mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma þegar Pólverjinn Michal Przybylski skoraði sigurmark NSÍ Runavíkur. Strákarnir hans Sigurðar Ragnars sóttu stíft í leiknum en pressa þeirra bar ekki árangur fyrr en í uppbótartíma. Alex Freyr Elísson var í byrjunarliði NSÍ Runavíkur og lék allan leikinn í kvöld. NSÍ Runavík hefur unnið fimm af fyrstu sex deildarleikjum sínum og gert eitt jafntefli. Liðið hefur aðeins fengið á sig þrjú mörk. Sigurður Ragnar tók við NSÍ Runavík í vetur og hefur heldur betur farið vel af stað á færeyskri grundu.