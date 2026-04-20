Hlegið á þingi: „Ég er ekki hundrað ára" Samúel Karl Ólason skrifar 20. apríl 2026 20:38 Inga Sæland á hundrað daga starfsafmæli sem ráðherra í dag. Vísir/ANton Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, ruglaðist aðeins á þingi í dag en ruglingurinn leiddi til töluverðs hláturs í þingsal. Hún sagðist eiga hundrað ára starfsafmæli sem ráðherra í dag. Inga var að svara fyrirspurnum Höllu Hrundar Logadóttur, úr Framsóknarflokknum, um fjármagn til framhaldsskóla á Suðurnesjum þegar henni vafðist tunga um tönn. „Ég á hundrað ára afmæli sem ráðherra í dag og hef í rauninni lagt nótt við dag til þess nákvæmlega að flýta öllum þessum verkferlum," sagði Inga og hélt áfram, þó ummælin hefðu klárlega leitt til hláturs í salnum og augngota. Það var ekki fyrr en sessunautar hennar fóru að hlægja eftir að hún lauk máli sínu sem Inga áttaði sig á mistökunum. „Viljið þið gjöra svo vel að laga þetta," sagði Inga. „Ég er ekki hundrað ára." Ummælin má sjá í spilaranum hér að neðan. Finna má lengri útgáfu hér á vef Alþingis.