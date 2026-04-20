Fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks eykst á milli mánaða samkvæmt nýrri könnun Maskínu og báðir flokkar bæta við sig tveimur prósentustigum.
Samfylkingin er lang stærst með tæplega 28 prósent en Sjálfstæðisflokkur mælist með átján prósent. Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur verið á uppleið síðustu mánuði en það mældist 13,5 prósent í janúar.
Fylgi annarra flokka minnkar hins vegar ýmist eða stendur í stað. Miðflokkurinn tapar tveimur prósentustigum milli mánaða og mælist með rúm sextán prósent. Fylgi flokksins hefur verið á niðurleið á síðustu mánuðum. Það fór hæst í um tuttugu og tvö prósent í janúar og hefur því sigið um fjögur prósentustig síðan.
Þá fer Viðreisn niður í tæp þrettán prósent og Flokkur fólksins stendur í stað með tæp sex.
Framsókn mælist áfram með um sjö prósent, Píratar með tæplega fimm, Vinstri Græn með rúmlega fjögur og Sósíalistar með þrjú prósent.
Um er að ræða fylgi flokkanna á landsvísu og niðurstaðan byggir á tveimur könnunum sem voru annars vegar gerðar frá 25. til 31. mars og hins vegar frá 8. til 16. apríl.
Alls tóku samanlagt 1.786 svarendur afstöðu til flokks. Þar af gáfu 91,4 prósent upp afstöðu til flokka en 3,2 prósent sögðu að þeir myndu skila auðu. Þá sögðu 1,3 prósent að þeir myndu ekki kjósa en 4,1 prósent vildu ekki gefa upp afstöðu sína.