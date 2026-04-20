Kona var í dag flutt á sjúkrahús í kjölfar eldsvoða í Kópavogi þar sem hún hafði andað að sér reyk er hún flúði út um stigagang fjölbýlishúss. Eldur hafði komið upp í nærliggjandi kjallaraíbúð.
Sveinbjörn Berentsson, deildarstjóri á aðgerðarsviði Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, greinir frá þessu í samtali við Vísi.
Samkvæmt heimildum Vísis er um konu að ræða en deildarstjórinn vill ekki gefa upp kyn viðkomandi.
Allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út um klukkan 16 vegna tilkynningar um reyk í fjölbýlishúsi í Kópavogi við Fossvog. Upp kom eldur í kjallaraíbúð að Furugrund 42 en miklar skemmdir urðu á íbúðinni vegna eldsins. Ekki er vitað að svo stöddu hvernig kviknaði í.
Sveinbjörn segir við Vísi að tvær manneskjur hafi verið í kjallaraíbúðinni þegar eldurinn kom upp en þær hafi þegar verið komnar út af sjálfsdáðum þegar slökkvilið bar að garði.
Sveinbjörn segir að þriðja manneskjan, sem hafi verið í annarri íbúð á stigaganginum, hafi svo þurft að ganga í gegnum mikinn reyk til þess að komast út úr húsnæðinu. Sú hafi verið flutt á sjúkrahús til skoðunar að eigin beiðni.
Slökkvilið var skjótt á vettvang og tók stuttan tíma að slökkva eldinn.