Lögreglan í Louisiana er komin með nokkuð skýra mynd af atburðarrásinni í gær þegar átta börn, voru skotin til bana í bænum Shreveport í gær.
Í ljós er komið að faðir skaut þar sjö börn sín til bana og eitt barn til viðbótar sem var ekki skylt honum. Að auki skaut hann mæður barnanna sem eru báðar lífshættulega særðar á sjúkrahúsi.
Níunda barninu tókst að bjarga sér með því að stökkva út um glugga á annarri hæð hússins og er á sjúkrahúsi einnig.
Skotárásin hófst um klukkan tíu að íslenskum tíma í gærmorgun og eftir ódæðið flúði maðurinn, Shamar Elkins, fyrrverandi varaliðshermaður, en lögregla hafði upp á honum og skaut hann til bana á flóttanum.
Þetta er mannskæðasta skotárás í Bandaríkjunum síðan árið 2024 þegar átta voru drepnir í borginni Joliet í Illinois. Ekki er enn ljóst hvað manninum gekk til með árásinni.
Átta börn á aldrinum eins til fjórtán ára eru látin eftir skotárás í Lousiana-ríki í Bandaríkjunum í nótt. Meintur árásarmaður lést einnig af hendi lögreglu.