Rumen Rudev, fyrrverandi forseti Búlgaríu, vann stórsigur á ríkjandi flokkum sem hann sakaði um að reka mafíuríki í þingkosningum þar í landi í gær. Radev er sagður hallur undir Rússa, sérstaklega hvað varðar innrás þeirra í Úkraínu.
Nýstofnaður Framsóknarflokkur Búlgaríu undir forystu Radev virðist ætla að ná meirihluta á búlgarska þinginu út á 44 prósent atkvæða. Hann gersigraði hefðbundna valdaflokka. Ríkisstjórnarflokkarnir tveir fengu saman innan við fimmtung atkvæða, að því er kemur fram í evrópska blaðinu Politico.
Kosningabarátta Rudev byggði á loforðum um að hann myndi uppræta spillingu og slíta tengsl stjórnmála og skipulagðrar glæpastarfsemi. Lýsti hann kosningaúrslitunum sem sigri vonarinnar á vantrausti og frelsis á óttanum.
Radev segist sjá fyrir sér að geta tekið höndum saman við kosningabandalag frjályndra evrópusinnaðra flokka sem fékk næstflest atkvæði um breytingar á réttarkerfinu sem er sagt gerspillt.
Stefna Radev gagnvart Rússlandi og Úkraínu þó ekki öllum í Evrópu. Hann hefur verið andsnúinn því að senda vopn til Úkraínumanna, vill að þeir semji um frið og hefur lýst Krímskaga, sem Rússar innlimuðu ólöglega árið 2014, sem rússnesku landi.
Ólíklegt er þó talið að Radev leysi Viktor Orbán, fráfarandi forsætisráðherra Ungverjalands, af hólmi sem bandamaður Vladímírs Pútín Rússlandsforseta í Evrópu. Orbán, sem tapaði kosningum í síðustu viku eftir sextán ár á valdastóli, kom í veg fyrir stuðningsaðgerðir Evrópusambandsins vegna Úkraínu.
Búlgarar, sem eru snauðasta þjóð Evrópusambandsins, eru háðari fjárveitingum frá Evrópusambandinu en Ungverjaland. Leiðtogar landsins hafa fram að þessu forðast að vera til vandræða á vettvangi þess á sama hátt og Orbán gekkst upp í.