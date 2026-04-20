Starmer á leið á átakafund í þinginu

Forsætisráðherra Breta á erfiðan dag fyrir höndum en hann mun brátt flytja yfirlýsingu í breska þinginu þar sem hann svarar fyrir þá staðreynd að hafa skipað Peter Mandelson sem sendiherra í Bandaríkjunum og hvernig staðið var að þeirri skipun. Mandelson var rekinn þegar náin vinátta hans og kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein varð ljós eftir að Epstein-skjölin voru birt.
Breska blaðið Guardian greindi síðan frá því á dögunum að Mandelson hafði ekki staðist bakgrunnsathugum hjá bresku utanríkisþjónustunni og hefði því aldrei átt að verða sendiherra.
Utanríkisráðuneytið mun hinsvegar hafa ákveðið að hafa bakgrunnsrannsóknina að engu og var Mandelson því skipaður þrátt fyrir það. Ráðuneytisstjórinn Olly Robbins hefur þegar verið látinn taka pokann sinn vegna málsins en hann mun svo mæta fyrir þingið á morgun til að ræða sinn hlut í atburðarrásinni og mögulega aðkomu Starmers að ákvörðuninni um að skipa Mandelson.
Guardian hefur eftir Starmer frá því í gærkvöldi að hann muni greina þingmönnum frá því að hann hafi ekki haft hugmynd um að Mandelon hafi fallið á bakgrunnsprófinu og að það hafi verið ófyrirgefanlegt að ráðuneytinu að greina honum ekki frá niðurstöðunum.