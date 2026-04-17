Innlent

Gripin í tollinum með þrjá­tíu kíló af am­feta­míni

Árni Sæberg skrifar
Fólkið var tekið í tollinum á Keflavíkurflugvelli.
Fólkið var tekið í tollinum á Keflavíkurflugvelli. Vísir/Vilhelm

Lögreglan Suðurnesjum vinnur nú að umfangsmikilli rannsókn sem varðar haldlagningu á rúmum þrjátíu kílóum af amfetamíni. Lögreglan handtók tvennt í tengslum við rannsókn málsins sem nú sæta gæsluvarðhaldi.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að málavextir séu með þeim hætti að 12. apríl síðastliðinn hafi tollgæslan á Keflavíkurflugvelli stöðvað konu og karl við komu til landsins, sem hafi reynst vera með fíkniefni í farangri sínum. 

Rannsókn tæknideildar lögreglu hafi leitt í ljós að haldlögð fíkniefni reyndust vera 30,8 kíló af amfetamíni. Héraðsdómur Reykjaness hafi úrskurðað hin handteknu í gæsluvarðhald til 20. apríl næstkomandi og lögreglan á Suðurnesjum muni leggja fram kröfu um framlengingu gæsluvarðhalds í framhaldi.

„Rannsókn málsins er á frumstigi og verst lögreglan á Suðurnesjum frekari frétta að svo stöddu.“

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið