Gripin í tollinum með þrjátíu kíló af amfetamíni Árni Sæberg skrifar 17. apríl 2026 14:55 Fólkið var tekið í tollinum á Keflavíkurflugvelli. Vísir/Vilhelm Lögreglan Suðurnesjum vinnur nú að umfangsmikilli rannsókn sem varðar haldlagningu á rúmum þrjátíu kílóum af amfetamíni. Lögreglan handtók tvennt í tengslum við rannsókn málsins sem nú sæta gæsluvarðhaldi. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að málavextir séu með þeim hætti að 12. apríl síðastliðinn hafi tollgæslan á Keflavíkurflugvelli stöðvað konu og karl við komu til landsins, sem hafi reynst vera með fíkniefni í farangri sínum. Rannsókn tæknideildar lögreglu hafi leitt í ljós að haldlögð fíkniefni reyndust vera 30,8 kíló af amfetamíni. Héraðsdómur Reykjaness hafi úrskurðað hin handteknu í gæsluvarðhald til 20. apríl næstkomandi og lögreglan á Suðurnesjum muni leggja fram kröfu um framlengingu gæsluvarðhalds í framhaldi. „Rannsókn málsins er á frumstigi og verst lögreglan á Suðurnesjum frekari frétta að svo stöddu."