Bein útsending: Samtal um at­vinnu­stefnu og að­gerðir í þágu verðmætasköpunar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra og Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra munu sitja fyrir svörum í seinni hluta fundar. Vísir/Bjarni Einarsson

Forsætisráðuneytið býður til samtals um atvinnustefnu og aðgerðir í þágu verðmætasköpunar í dag, mánudaginn 20. apríl, á Hilton Nordica. Fundurinn, sem er öllum opinn, hefst kl. 8.30 og er gert ráð fyrir að fundinum ljúki klukkan tíu. Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér á Vísi.

Þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins en þar segir einnig að fundarstjóri sé Kristján Kristjánsson. Á fundinum muni Sveinbjörn Finnsson, aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar, kynna aðgerðaáætlun atvinnustefnunnar.

Þá segir einnig að Gylfi Zoëga, fulltrúi í atvinnustefnuráði, sem og Karl Guðmundsson, verkefnastjóri stórfjárfestinga í forsætisráðuneytinu, flytji erindi. 

Í seinni hluta fundarins verður boðið upp á samtal Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra og Daða Más Kristóferssonar fjármála- og efnahagsráðherra við salinn.

Fundurinn hefst sem áður segir klukkan 8:30 og hann má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

