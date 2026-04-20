Forsætisráðuneytið býður til samtals um atvinnustefnu og aðgerðir í þágu verðmætasköpunar í dag, mánudaginn 20. apríl, á Hilton Nordica. Fundurinn, sem er öllum opinn, hefst kl. 8.30 og er gert ráð fyrir að fundinum ljúki klukkan tíu. Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér á Vísi.
Þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins en þar segir einnig að fundarstjóri sé Kristján Kristjánsson. Á fundinum muni Sveinbjörn Finnsson, aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar, kynna aðgerðaáætlun atvinnustefnunnar.
Þá segir einnig að Gylfi Zoëga, fulltrúi í atvinnustefnuráði, sem og Karl Guðmundsson, verkefnastjóri stórfjárfestinga í forsætisráðuneytinu, flytji erindi.
Í seinni hluta fundarins verður boðið upp á samtal Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra og Daða Más Kristóferssonar fjármála- og efnahagsráðherra við salinn.
Fundurinn hefst sem áður segir klukkan 8:30 og hann má sjá í beinni útsendingu.