Yfirborð golfvallarins eins og búðingur Jakob Bjarnar skrifar 17. apríl 2026 13:31 Fáir ef nokkrir vita eins mikið um jarðveg og Bjarni Hannesson sem titlar sig íþróttavallayfirborðstæknifræðing í símaskrá. Hann segir að nú sé yfirborð golfvallarins í Mosfellsbæ eins og búðingur og við ágang breytist þessi búðingur í drullu. Vísir/Ívar Fannar Bjarni Hannesson yfirvallarstjóri Golfklúbbs Mosfellsbæjar hefur í mörg horn að líta. Nú er völlurinn einkar viðkvæmur því undir yfirborðinu sem er að bráðna er frost og þá verður grasið eins og búðingur. Bjarni varar við því að fólk sé að flækjast á vellinum nú um stundir. Bjarni er einn reynslumesti vallarstjóri landsins. Hann er með M.Sc. gráðu í grasvallatæknifræði frá Cranfield University í Englandi og í símaskrá er hann titlaður íþróttavallayfirborðstæknifræðingur. Bjarni gefur reglulega út myndbönd á Facebook-síðu sinni þar sem hann fer yfir stöðu mála. „Þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að við viljum ekki að fólk sé að fara inn á vellina okkar núna þegar frostið er að fara úr jarðveginum. Yfirborðið getur verið eins og búðingur og þá lendum við í svona tjóni,“ segir Bjarni. Íþróttavallayfirborðstæknifræðingurinn segir þetta erfiða tíma. Kláði hefur gripið margan kylfinginn, einkum þegar veður er eins og það er núna, sólin skín og sannkallað golfæði hefur gripið landann. „Heldur betur. Masterinn er búinn, veður gott og maður vill rífa í prikin,“ segir Bjarni hress í bragði. Yfirborðið eins og búðingur sem breytist í drullu Hann segir þetta bara á sumum stöðum og þetta gerist nánast á hverju vori. „Það er óþolandi þegar fólk labbar inn á þessi svæði, það getur farið í taugarnar á manni. Ef frostlagið, sem er undir yfirborðinu, er „solid“ þá minnir það á steypta pönnu sem er undir og jarðvegurinn sem er fyrir ofan er að þiðna, þá verður vatnssósa svæði og við ágang breytist það allt í drullu.“ Bjarni segir þetta mismunandi milli valla og staðsetningar þeirra. Bakkakot fékk til að mynda yfir sig snjó þegar frostakaflinn gekk yfir en Hlíðarvöllur ekki. Snjórinn myndar vörn gegn þessu ástandi. Völlurinn er harðlokaður nú sem stendur en það horfir til bóta. „Þetta verður farið eftir helgi. Þá byrjum við að þjappa grínunum niður aftur.“ Bjarni segist hafa verið í þessu lengi og hann muni vel eftir því þegar vetrargolf var, pinni út á braut og svo var spilað. „Þetta var í lagi þegar ágangurinn var minni en ef ég segði að það væri opið myndu býsna margir mæta og þá færi þetta að verða vesen.“ Reykjavík mætti líta í eigin barm Bjarni segir þetta þannig lúxusvandamál sem megi rekja til þeirrar golfsprengju sem hefur verið á Íslandi undanfarin ár. „Það vantar fleiri golfvelli. Það er frábært ef menn hreyfa sig og golf hefur jákvæð lýðheilsuáhrif. En ef við ætlum að anna þessu þarf að opna fleiri teigtíma. Við þurfum ekki bara keppnisvelli heldur fleiri níu holu golfvelli á borð við Setberg og Bakkakot.“ Bjarni segir, í ljósi þess að nú séu að nálgast kosningar, að Reykvíkingar megi líta í eigin barm. Það sé alltof lítið af völlum í Reykjavík og þá fari menn í nágrannasveitarfélögin. Menn séu vitaskuld velkomnir en nú sé yfirflæði og margir á biðlista. Reykjavík þurfi að horfa í eigin barm og skoða hvort þeir þurfi ekki að bjóða upp á meira úrval. Golf Mosfellsbær Reykjavík Golfvellir Mest lesið „Það er ósatt, ósatt með öllu“ Innlent Sættir sig ekki við sýknu lögreglumannsins Innlent Kennarasambandið mismunaði konu Innlent „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Innlent „Húsið er náttúrulega einstaklega fagurt“ Innlent Sjálfstæðisflokkurinn flytur í húsnæði Sjóvár Innlent Mandelson veitt öryggisheimild þrátt fyrir að hafa fallið á bakgrunnsathugun Erlent Skiptir um nefnd eftir tvo daga í þeirri fyrri Innlent Stöðvaður með of marga farþega og einn í skottinu Innlent Máttu vísa mæðgunum úr félaginu eftir allt saman Innlent Fleiri fréttir Yfirborð golfvallarins eins og búðingur Sögufrægt og aldursfriðað hús orðið að slysagildru Kynna stafrænt Reykjavíkurkort Takmarkaður áhugi Petoro á Drekasvæðinu Mörg dæmi um að tekið sé sérstakt tillit til umsóknarríkja „Það er ekki hægt að plata þjóðina inn í Evrópusambandið“ Skiptir um nefnd eftir tvo daga í þeirri fyrri Bak við lás og slá grunaður um risastórt kókaínsmygl Sjávarútvegsstjóri ESB í heimsókn og fíkniefni í Norrænu Frestur til að svara fyrirspurn ESA löngu útrunninn Bein útsending: Fundur atvinnuvegaráðherra og sjávarútvegsstjóra ESB Sættir sig ekki við sýknu lögreglumannsins Máttu vísa mæðgunum úr félaginu eftir allt saman Flestir vilja leiguþak Sjálfstæðisflokkurinn flytur í húsnæði Sjóvár Dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á dreng vegna dyraats „Húsið er náttúrulega einstaklega fagurt“ Stöðvaður með of marga farþega og einn í skottinu „Það er ósatt, ósatt með öllu“ Samningur um Ísafjörð tryggir rekstur Q200-véla Icelandair Kennarasambandið mismunaði konu Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Meitlarnir komust loks í forgang eftir stefnubreytingu Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Ekki síður í vandræðum með bóklega kennslu Áhrif smyglmáls og hugsanleg brot stjórnvalda á alþjóðlegum skuldbindingum Flúði heimili sitt eftir að hafa hótað stofnun MMS ekki kunnugt um neinar breytingar á einkunnagjöf Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla biður nærsamfélagið um hjálp Sjá meira