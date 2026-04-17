Fram lagði Keflavík 3–1 í annarri umferð Bestu deildar karla á Lambhagavelli í kvöld. Framarar voru sterkari aðilinn lengst af og uppskáru verðskuldaðan sigur eftir góða frammistöðu, sérstaklega í fyrri hálfleik.
Leikurinn hófst á rólegu nótunum. Bæði lið voru að þreifa fyrir sér og skoða andstæðinginn. Keflvíkingar voru agaðir á fyrstu mínútunum og léku vel. Sindri Snær Magnússon átti ágætis færi strax á annarri mínútu og Framarar voru flatir. Þeir hristu það af sér stuttu síðar og tóku völdin á vellinum.
Framarar sköpuðu sér nokkur góð færi á fyrstu mínútunum áður en Vuk Oskar Dimitrijevic braut ísinn á 11. mínútu með glæsilegu skoti í fjærhornið.
Eftir markið héldu heimamenn áfram að sækja og voru mun beittara liðið. Keflvíkingar áttu erfitt með að halda boltanum og skapa sér færi. Rétt áður en flautað var til hálfleiks skoruðu þó Keflvíkingar en markið var dæmt af vegna rangstæðu. Þar léku þeir einna snertingar fótbolta. Dagur Ingi gerði vel, lagði hann út á Mohamed Alghoul sem sendi á Marin Mudrazija. Mudrazija skoraði ágætis mark en markið var dæmt af þar sem hann var rangstæður. Réttur dómur.
Staðan í hálfleik var 1–0 og Framarar með yfirhöndina.
Fram kláraði leikinn í seinni hálfleik
Fram jók forystuna snemma í síðari hálfleik þegar Vuk Oskar skoraði sitt annað mark á 49. mínútu eftir gott einstaklingsframtak. Vuk fékk snyrtilega sendingu frá Frey Sigurðssyni, móttakan var góð og með henni bjó Vuk sér til pláss. Hann komst í gott skotfæri og afgreiddi boltann neðarlega í fjærhornið. Frábært mark.
Eftir það virtist leikurinn í nokkuð öruggum höndum heimamanna.
Keflavík minnkaði muninn á 79. mínútu þegar Eiður Orri Ragnarsson skoraði og kveikti smá spennu í lokin. Gestirnir fengu blóð á tennurnar, reyndu að sækja jöfnunarmarkið en náðu ekki að skapa nægilega hættuleg færi.
Í uppbótartíma innsiglaði Bjarni Páll Linnet Runólfsson sigur Fram með glæsilegu marki úr skoti utan teigs og tryggði 3–1 sigur.
Framarar náðu þar með sínum fyrsta sigri á tímabilinu á meðan Keflvíkingar sitja áfram án stiga eftir fyrstu tvær umferðir.
Keflavík byrjaði leikinn vel en bognuðu eftir fyrsta mark Framara. Þeir sýndu elju þegar þeir minnkuðu stöðuna í 2-1 en Framarar vildu sigurinn meira. Þeir áttu stigin þrjú svo sannarlega skilið.
Atvik leiksins voru mörkin þrjú hjá Frömurum. Öll voru þau glæsileg og voru blanda af einstaklings gæðum og góðu samspili.
Það fór um stúkuna þegar Keflavík skoraði mark í fyrri hálfleik en stuðningsmenn Fram glöddust þegar þeir heyrðu markið flautað af. Í fyrstu hélt ég að dómarinn hafi verið rangur en við nánari endursýningu þá er ljóst að dómarinn mat rangstöðuna rétt. Ef markið hefði staðið þá hefði leikurinn kannski getað þróast öðruvísi.
Stjörnur leiksins voru Vuk Oskar Dimitrijevic og Freyr Sigurðsson liðsfélagi hans. Vuk Oskar skoraði tvö mörk og sýndi mikil gæði. Freyr dreifði boltanum í allar áttir og mataði liðsfélaga sína. Hann skapaði hætti með beittum sóknarleik og sýndi ró með boltann.
Dómarasveit dagsins skipuðu þeir Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, Þórður Arnar Árnason og Guðni Freyr Ingvason. Vilhjálmur var flottur á flautunni. Hann leyfði leiknum að fljóta og var ekkert að flauta óþörfu. Flottur leikur hjá þeim.
Það var vor veður í lofti í Úlfarsárdalnum í kvöld. Þegar blaðamaður keyrði inn í hverfið þá mátti sjá reykjarmökkinn frá gasgrillum hverfisins svífa yfir öllu. Veðrið var hið ljúfasta og völlurinn skartaði sínu fegursta. Gervigrasið kemur greinilega vel undan vetri.