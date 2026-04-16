Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Lovísa Arnardóttir skrifar 16. apríl 2026 08:30 Sævar Freyr er afar spenntur fyrir nýju jarðhitasvæði. Vísir/Vilhelm og Orkuveitan Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunnar, segir Orkuveituna hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Meitlum á Hellisheiði. Það eigi enn eftir að staðfesta með þriðju borholu en ef þær rannsóknir verði staðfestar verði það stórkostleg tíðindi fyrir þjóðina. Sævar Freyr tilkynnti um þetta í fyrsta sinn í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hann segir Orkuveituna hafa sett sér nýja stefnu fyrir tveimur árum og á næstu fimm árum eigi að fjárfesta fyrir 230 milljarða. Hann segir marga eflaust hugsa strax um stóra virkjun en hann segir Orkuveituna gera margt og til dæmis hafi hún verið að rannsaka og bora frá því að hún setti sér þessa stefnu og hafi nú fundið að því er virðist alveg nýtt jarðhitasvæði. „Þetta er á Hellisheiði, nánar tiltekið í Meitlum,“ segir Sævar Freyr og að það hafi aldrei verið sagt frá þessu opinberlega áður. Á svæðinu sé 275 gráðu hiti og það sé búið að bora tvær borholur. „Ég víbra af spenningi að segja ykkur frá þessu,“ segir hann og að þegar þriðja borholan staðfesti þessa uppgötvun verði það stórkostleg tíðindi fyrir íslensku þjóðina. Það geti tekið nokkra mánuði en þau séu komin það langt í ferlinu að þau leyfi sér að segja frá þessu núna. Hann segir um staðsetningu svæðisins að sé fólk að keyra til Hveragerðis sé það á hægri hönd þegar Hellisheiðarvirkjun er til vinstri. Rannsóknir staðið í tíu ár Spurður hvernig þau komust á snoðir um svæðið segir hann undirbúningsrannsóknir hafa staðið í um tíu ár. Hann segir þetta geta haft verulega þýðingu fyrir varma á höfuðborgarsvæðinu. Það sé gert ráð fyrir að á næstu tólf árum þurfi hita fyrir 110 þúsund íbúa og auðlindin geti líka staðfest mikla raforku sem geri þeim kleift að sækja fram í verðmætasköpun. Hann segir að þetta verði rætt á fundi Orkuveitunnar í dag, hvernig sé hægt að sækja fram í verðmætasköpun og verja þau lífsgæði sem við höfum vanist á Íslandi. „Þar sem heimilin á Íslandi eru að borga um 40 prósent af því sem heimilin á Norðurlöndum eru að borga fyrir húshitun,“ segir Sævar Freyr. Nota gervigreind í rannsóknir Hann segir Orkuveituna meðal annars nota gervigreind til að finna nýjan jarðhita og nefnir í því samhengi djúpborunarverkefni Orkuveitunnar. Þar sé verið að verja sérstöðu Íslands, að bora eftir jarðhita dýpra ofan í jörðina sé næsta stóra afrek sem hægt sé að ná á Íslandi. Hér á Íslandi verði byrjað að bora slíkar holur um einu og hálfu ári á undan öðrum þjóðum sem ætli að reyna það sama. Borað verði á Nesjavöllum og farið verði tvo og hálfan kílómetra niður og vitað af hita sem sé yfir 400 gráðu heitur. „Sem við erum að fara ofan í,“ segir Sævar Freyr og að öll köld svæði á Íslandi gætu orðið heit gangi þetta upp. Hann segir Orkuveituna vinna með sautján samstarfsaðilum að þessu verkefni og gervigreind komi að þessu. Þetta sé um fjögurra milljarða króna verkefni og Orkuveitan hafi auk þess fengið styrk frá Evrópusambandinu upp á um einn og hálfan milljarð til að halda þessum rannsóknum áfram. Hann segir oft talað um Ísland sem „orkueyjuna“ en Orkuveitan hafi þó áhyggjur af því að það sé verið að flytja orkuna of langt á milli, meðal annars til að koma henni á suðvesturhornið. „Það þýðir að flutningskostnaður verður allt of dýr,“ segir hann og að það eigi frekar að hugsa Ísland eins og margar orkueyjur þar sem atvinna er flutt til orkunnar, þar sem orkan er búin til á suðvesturhorni landsins og annars staðar á landinu. Byggða- og samkeppnimál „Þetta er byggðamál og samkeppnismál og spurning um að vera ekki með of dýrt dreifikerfi sem mun kosta almenning og fyrirtækin allt of mikið,“ segir hann og að það eigi ekki að vera með átta akreina akbraut þegar það sé aðeins þörf á tveimur til að skapa verðmæti fyrir atvinnulífið. Sævar Freyr segir Íslendinga þurfa að vera samstilltari í að sækja fram í ný tækifæri. Stjórnvöld og atvinnulífið eigi að vera samstilltari og tekur dæmi um til dæmis Danmörku þar sem staðan er þannig. Hann segist sjá mörg tækifæri til að nýta jarðhita betur, heimilin til dæmis. „Við erum að einhverju leyti orkusóðar og erum stöðugt að kenna fólki hvernig á að fara betur með orkuna,“ segir hann og að í stærra samhengi hafi Orkuveitan verið að vinna að rannsóknarverkefninu Blöndu þar sem sé verið að finna lausnir sem eigi að gera þeim kleift að taka magnesíumsílíkat úr kalda vatninu sem við hitum upp á heiði og senda á höfuðborgarsvæðið. „Við erum með lághitaholu hér á höfuðborgarsvæðinu sem við tökum hitann beint úr jörðinni. Þetta vatn getur ekki blandast saman en við það að fjarlægja magnesíum úr vökvanum í rauntíma getum við náð allt að 30 prósent betri nýtingu á heita vatninu eins og það leggur sig,“ segir hann og að þetta geti þýtt milljarða sparnað og betri nýtingu á heita vatninu. Sólarsellur í fjölbýli Hann segir Orkuveituna nýlega hafa fengið samþykkt nýtt verkefni í tengslum við rannsóknir á sólarorku. Þau hafi fengið samþykkt af HMS nýtt verkefni í fjölbýlishúsi þar sem búið sé að koma upp sólarorkuveri. Það sé í samstarfi við Bjarg íbúðafélag og Birtu orku. „Það eru geggjuð tíðindi."