Segir forsætisráðuneytið misnotað í þágu sveitarstjórnarkosninga Jakob Bjarnar skrifar 15. apríl 2026 15:32 Tómas vildi taka það fram að það truflaði hann ekki hið minnsta þótt Samfylkingin noti hina ríkisstjórnarflokkana sem golfmottur fyrir utan dyr stjórnarheimilisins en þetta væri eitthvað annað. vísir/vilhelm Tómas Þór Þórðarson varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins kvaddi sér hljóðs í dagskrárliðinum störf þingsins og gerði kynningarfund Samfylkingarinnar í Kópavogi að umtalsefni. Hann sagði að það kæmi sér hreint ekki á óvart að Samfylkingin notaði samstarfsflokkana í ríkisstjórn að gólfmottur en þetta væri misbeiting á valdi. „Mig langar hér, ótrúlegt en satt, að ræða störf þingsins, eða öllu heldur forsætisráðuneytisins. S.l. laugardag stóð hæstvirtur forsætisráðherra á bílaplani í Kópavogi og kynnti nýjasta útspil Samfylkingarinnar í sveitarstjórnarmálum þar sem lofað var 16 milljarða útgjöldum ríkisins þrátt fyrir að hinir stjórnarflokkar voru ekki hafðir með í ráðum sem er auðvitað galið." Tómas vildi taka það fram að það truflaði hann ekki hið minnsta þótt Samfylkingin noti hina ríkisstjórnarflokkana sem golfmottur fyrir utan dyr stjórnarheimilisins. „Það er eitthvað sem þarf bara að ræða á hinum fallegu sameiginlegu þingflokksfundum," sagði Tómas. Hann vildi hins vegar vvekja athygli á þeirri misbeitingu valds sem birtist í því hvernig boðað var til þessa fundar og hversu ólýðræðislegt það væri að að forsætisráðuneyhtinu væri beitt til að gefa kosningaloforðum eins stjórnmálaflokks í sveitarstjórnarkosningum meira lögmæti en tilefni er til. „Nú var það ekki Samfylkingin sjálf sem boðaði til þessa fundar heldur forsætisráðuneytið. Fundarboðið kom beint úr stjórnarráðinu frá aðstoðarmanni ráðherra úr netfangi frá ráðuneytinu. Þarna er sjálfu forsætisráðuneytinu beitt í pólitískum tilgangi fyrir einn stjórnmálaflokk," sagði Tómas. Varaþingmaðurinn sagði það ekkert nýtt að Samfylkingin geri bara það sem henni sýnist, það hafi hún gert eftir að hún tók við stjórnartaumunum en þetta sé bara eitthvað allt annað. „Það er einfaldlega að öllu leyti óboðlegt í lýðræðisríki að beita valdamesta embætti Stjórnarráðsins með þeim hætti sem Kristrún Frostadóttir gerði um liðna helgi – enda keppast nú kollegar hennar í ríkisstjórn við það að bera af sér þessi kosningaloforð, nú síðast í morgun hæstvirtur fjármálaráðherra Viðreisnar í viðtali við Morgunblaðið." Tómas hæddist að Samfylkingunni, sagðist hafa skiling á því að hún væri skjálfandi á beinum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar, einkum í Reykjavík þar sem „arfleið hennar verður að banna íslenskum börnum að borða lifrapylsu. En, það er ekkert annað misbeiting á valdi og ólýðræðislegt í alla staði að beita sjálfu forsætisráðuneytinu í pólitískum leik fyrir einn stjórnmálaflokk." Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Alþingi