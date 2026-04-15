Bayern München tryggði sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir 4-3 sigur í frábærum fótboltaleik á Allianz-leikvanginum í kvöld.
Real Madrid komst þrisvar yfir í leiknum en Bæjarar skoruðu tvö mörk undir lokin eftir að Eduardo Camavinga fékk sitt annað gula spjald fyrir að tefja.
Bayern mætir Paris Saint-Germain í undanúrslitunum.
Real Madrid fékk draumabyrjun eftir aðeins 45 sekúndur þegar kærulaus sending frá Manuel Neuer fór beint á Arda Güler sem skoraði í tómt markið af löngu færi.
Aleksandar Pavlovic jafnaði fljótt metin fyrir Bayern með skalla af stuttu færi en Guler kom sínum mönnum yfir aftur með stórkostlegri aukaspyrnu í hægra hornið efst.
Bayern barðist aftur til baka með marki frá Harry Kane, en þeir voru undir í hálfleik eftir frábæra afgreiðslu frá Kylian Mbappé.
Það leit lengi vel út fyrir að þessi æsispennandi viðureign væri á leið í framlengingu, en leikurinn snerist við þegar Camavinga – sem hafði aðeins verið inni á vellinum í 24 mínútur – fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Bayern nýtti sér liðsmuninn þegar Luis Díaz, með smá hjálp frá varnarmanninum Militao, skrúfaði boltann efst í hægra hornið.
Þegar Real Madrid sótti manni færri til að ná jöfnunarmarki undir lokin kláraði Olise dæmið með sannarlega dásamlegu skoti efst í hægra hornið efst.
Það reyndist, nánast í bókstaflegri merkingu, síðasta spyrna leiksins, sem virtist fara verulega í taugarnar á leikmönnum Madrid, svo mjög að Guler fékk rautt spjald eftir að leikurinn var flautaður af.