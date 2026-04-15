Sjálfsmark með „sjúklega samfylkingarlegu“ kjötvörubanni Þórarinn Þórarinsson skrifar 15. apríl 2026 15:16 Björg Magnúsdóttir blandaði sér í funheita umræðu um unnar kjötvörur í skólum Reykjavíkur og uppskar Facebook-athugasemdir sem Líf Magneudóttir setur á verðlaunapall. Vísir/Samsett Ekki er laust við að borgarfulltrúinn Líf Magneudóttir fagni því sem hún kallar „sjálfsmark“ þegar hún vekur athygli á Facebook-færslu Viðreisnaroddvitans Bjargar Magnúsdóttur þar sem hún segir „bara svo sjúklega samfylkingarlegt“ að banna unnar kjötvörur í skólum borgarinnar. Björg Magnúsdóttir, sem leiðir lista Viðreisnar í komandi borgarstjórnarkosningum, lýsti í morgun skoðun sinni á nýsamþykktu banni við unnum kjötvörum í skólum borgarinnar með Facebook-færslu sem hefur fengið heldur dræmar undirtektir í athugasemdum.„Nú vill Reykjavíkurborg banna unnar kjötvörur í grunnskólum. Auðvitað viljum við að börnin okkar borði hollan mat. En það er bara svo sjúklega samfylkingarlegt að ætla að leysa mál með því að flækja og banna,“ skrifar Björg og spyr síðan hvers vegna hvatar séu frekar notaðir til að gera hollan mat að besta kostinum. Sé rétt að málum staðið segir hún í „fínasta lagi að krakkarnir fái sér pylsu á hátíðisdögum“ og viðurkennir síðan fúslega að pylsur séu reglulega á eldhúsborðinu heima hjá henni. Á verðlaunapall eftir sjálfsmark Eftir fimm klukkustundir hafði færslan uppskorið 136 „læk“ og 46 athugasemdir, sem flestar eru þó svo neikvæðar að Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, virðist hafa séð sér leik á borði með því að deila færslunni með þessum orðum:„Sjálfsmark dagsins hjá færsluflytjanda en kommentakerfið fer lóðbeint á verðlaunapallinn. Mikil skemmtilesning!“ Egill Helgason, fyrrverandi vinnufélagi Bjargar hjá RÚV, ríður á vaðið í athugasemdunum og segja má að hann gefi tóninn: „Besta mál. Það á ekki að gefa börnum mat sem við viljum ekki borða sjálf. Yrði upplit í hinum fínu mötuneytum í borginni ef naggar væru bornir á borð. Það er líka hluti af menntun að hafa ferskan og góðan mat ekki fjöldaframleitt fóður.“ Þau sem fylgja í kjölfarið og komast þannig á verðlaunapall hjá Líf hafa meðal annars þetta um færsluna að segja:„ Alveg ósammála þér hér Björg. Hér er um að ræða mikilvægt skref til að bæta heilsu barnanna í borginni en snýst ekkert um að banna fólki eitt eða neitt. Fæ eiginlega bara kjánahroll að þetta mál sé sett í gamaldags hægri-vinstri skotgrafir.“ „Langt síðan ég hef fagnað einhverju í borgarmálum jafn mikið og þegar ég las um þetta bann í mötuneytum grunn- og leikskóla… Höfum það líka í huga að í hvert skipti sem boðið er upp á unnar kjötvörur í mötuneytum skólanna þá er val barnanna okkar til að borða hreina og holla fæðu tekið af þeim.“ „Þessi status á eftir að eldast illa!“„Nú skaustu yfir markið elsku Björg , af hverjuekki að fagna því sem vel er gert.“ Fleiri bjúgu? Þá er Björg beðin um að útskýra betur hvers eðlis „hvatarnir“ sem hún nefnir eru. „ Átta mig heldur ekki alveg á inntakinu í samtalinu við foreldra. Foreldrarnir taka ekki neinn beinan þátt í matseld í skólanum. Er kenningin að foreldrar myndu kjósa fleiri bjúgu fengju þeir að ráða?“Björgvin G. Sigurðssyni, fyrrverandi þingmanni og ráðherra Samfylkingarinnar, þykir „þetta lítið smekklegur status“ hjá Björgu en gerir þó ráð fyrir því að „ sjúklegasamfylkingarlegt“ þyki „örugglega voða sniðugt í herbúðum íhaldsins.“ Guðni Freyr Öfjörð, sem skipar 9. sæti á framboðslista Pírata í borginni, svarar Björgu í nokkuð löngu máli og byrjar á því að benda á að ekki sé um eiginlegt bann að ræða og lýsir sig síðan algerlega sammála borgarstjórnarmeirihlutanum í málinu og bendir á rannsóknir sem sýna fram á fylgni ristilkrabbameins og neyslu unninna kjötvara.Þótt mótmælin í athugasemdum séu hávær stendur Björg þó ekki alveg á berangri á eigin Facebook-vegg og innan um andmælin má finna athugasemdir á borð við þessa: „Ekta Samfylkingartaktík að þvinga alla inn í lífsstíl sem þeim þóknast. Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Reykjavík Borgarstjórn Matur