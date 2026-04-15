Sjálfs­mark með „sjúk­lega sam­fylkingar­legu“ kjöt­vöru­banni

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Björg Magnúsdóttir blandaði sér í funheita umræðu um unnar kjötvörur í skólum Reykjavíkur og uppskar Facebook-athugasemdir sem Líf Magneudóttir setur á verðlaunapall.
Björg Magnúsdóttir blandaði sér í funheita umræðu um unnar kjötvörur í skólum Reykjavíkur og uppskar Facebook-athugasemdir sem Líf Magneudóttir setur á verðlaunapall. Vísir/Samsett

Ekki er laust við að borgar­full­trúinn Líf Magneu­dóttir fagni því sem hún kallar „sjálfs­mark“ þegar hún vekur at­hygli á Face­book-færslu Viðreisnar­odd­vitans Bjargar Magnús­dóttur þar sem hún segir „bara svo sjúk­lega sam­fylkingar­legt“ að banna unnar kjöt­vörur í skólum borgarinnar.

Björg Magnús­dóttir, sem leiðir lista Viðreisnar í komandi borgar­stjórnar­kosningum, lýsti í morgun skoðun sinni á ný­samþykktu banni við unnum kjöt­vörum í skólum borgarinnar með Face­book-færslu sem hefur fengið heldur dræmar undir­tektir í at­huga­semdum.

„Nú vill Reykja­víkur­borg banna unnar kjöt­vörur í grunnskólum. Auðvitað viljum við að börnin okkar borði hollan mat. En það er bara svo sjúk­lega sam­fylkingar­legt að ætla að leysa mál með því að flækja og banna,“ skrifar Björg og spyr síðan hvers vegna hvatar séu frekar notaðir til að gera hollan mat að besta kostinum.

Sé rétt að málum staðið segir hún í „fínasta lagi að krakkarnir fái sér pylsu á hátíðis­dögum“ og viður­kennir síðan fús­lega að pylsur séu reglu­lega á eld­hús­borðinu heima hjá henni.

Á verð­launa­pall eftir sjálfs­mark

Eftir fimm klukku­stundir hafði færslan upp­skorið 136 „læk“ og 46 at­huga­semdir, sem flestar eru þó svo neikvæðar að Líf Magneu­dóttir, borgar­full­trúi Vinstri grænna, virðist hafa séð sér leik á borði með því að deila færslunni með þessum orðum:

„Sjálfs­mark dagsins hjá færslu­flytjanda en kommenta­kerfið fer lóðbeint á verð­launa­pallinn. Mikil skemmti­lesning!“

Egill Helga­son, fyrr­verandi vinnu­félagi Bjargar hjá RÚV, ríður á vaðið í at­huga­semdunum og segja má að hann gefi tóninn: „Besta mál. Það á ekki að gefa börnum mat sem við viljum ekki borða sjálf. Yrði upp­lit í hinum fínu mötu­neytum í borginni ef naggar væru bornir á borð. Það er líka hluti af menntun að hafa ferskan og góðan mat ekki fjölda­fram­leitt fóður.“

Þau sem fylgja í kjölfarið og komast þannig á verð­launa­pall hjá Líf hafa meðal annars þetta um færsluna að segja:

„ Alveg ósammála þér hér Björg. Hér er um að ræða mikilvægt skref til að bæta heilsu barnanna í borginni en snýst ekkert um að banna fólki eitt eða neitt. Fæ eigin­lega bara kjána­hroll að þetta mál sé sett í gamal­dags hægri-vinstri skot­grafir.“

„Langt síðan ég hef fagnað ein­hverju í borgar­málum jafn mikið og þegar ég las um þetta bann í mötu­neytum grunn- og leikskóla… Höfum það líka í huga að í hvert skipti sem boðið er upp á unnar kjöt­vörur í mötu­neytum skólanna þá er val barnanna okkar til að borða hreina og holla fæðu tekið af þeim.“

„Þessi status á eftir að eldast illa!“

„Nú skaustu yfir markið elsku Björg , af hverju­ekki að fagna því sem vel er gert.“

Fleiri bjúgu?

Þá er Björg beðin um að út­skýra betur hvers eðlis „hvatarnir“ sem hún nefnir eru. „ Átta mig heldur ekki alveg á inn­takinu í sam­talinu við for­eldra. For­eldrarnir taka ekki neinn beinan þátt í mats­eld í skólanum. Er kenningin að for­eldrar myndu kjósa fleiri bjúgu fengju þeir að ráða?“

Björg­vin G. Sigurðs­syni, fyrr­verandi þing­manni og ráðherra Sam­fylkingarinnar, þykir „þetta lítið smekk­legur status“ hjá Björgu en gerir þó ráð fyrir því að „ sjúk­lega­sam­fylkingar­legt“ þyki „örugg­lega voða sniðugt í her­búðum íhaldsins.“

Guðni Freyr Öfjörð, sem skipar 9. sæti á fram­boðs­lista Pírata í borginni, svarar Björgu í nokkuð löngu máli og byrjar á því að benda á að ekki sé um eiginlegt bann að ræða og lýsir sig síðan al­ger­lega sammála borgar­stjórnar­meiri­hlutanum í málinu og bendir á rannsóknir sem sýna ­fram á fylgni ristil­krabba­meins­ og neyslu unninna kjöt­vara.

Þótt mót­mælin í at­huga­semdum séu hávær stendur Björg þó ekki alveg á berangri á eigin Face­book-vegg og innan um and­mælin má finna at­huga­semdir á borð við þessa: „Ekta Sam­fylkingar­taktík að þvinga alla inn í lífs­stíl sem þeim þóknast. Getum við gefið þessu fólki frí pleeeeesss­se þau eru búin að stjórna borginni alveg nógu lengi!!!!“

Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Reykjavík Borgarstjórn Matur

