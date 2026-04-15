Í hádegisfréttum verður rætt við formann Kennarasambands Íslands sem lýsir gríðarlegum vonbrigðum með orð Ingu Sæland ráðherra menntamála sem hún lét falla á þingi Kennarasambandsins í morgun.
Hann segir áhyggjuefni að ríkisstjórnin ætli að halda áfram að kasta hlutum til kennara sem ganga þvert gegn ríkjandi aðalnámskrá.
Þá fjöllum við áfram um fíkniefnasmyglið sem upp kom í Dettifossi á dögunum. Samskiptastjóri Eimskips segist líta málið alvarlegum augum en tveir starfsmenn eru grunaðir um aðild að smyglinu.
Þá verður rætt við næringarfræðing sem fagnar viðleitni borgarstjórnar Reykjavíkur til þess að úthýsa unninni kjötvöru úr skólum borgarinnar en óttast að verkefnið sé óframkvæmanlegt sem stendur.
Í sportpakka dagsins verður farið yfir landsleikinn sem vannst gegn Úkraínu í gær og áfall sem Stjörnumenn urðu fyrir í körfuboltanum í gær.