Gæti misst fjóra leikmenn í bann og vill breyta reglunum Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. apríl 2026 12:32 Vincent Kompany sér fram á að missa allt að fjóra leikmenn í bann í kvöld. Getty/Marco Steinbrenner Vincent Kompany, þjálfari Bayern Munchen, vill breyta reglum í Meistaradeildinni varðandi gul spjöld. Eins og er fara leikmenn í eins leiks bann þegar þeir safna þremur gulum spjöldum í deildarkeppni og fyrstu leikjum úrslitakeppninnar. Eftir átta liða úrslit þurrkast brotaferillinn út og eingöngu rauð spjöld geta sett menn í bann. Kompany segir nauðsynlegt að breyta þessu því leikirnir í deildarkeppninni eru orðnir svo margir, átta talsins. Hann segir mjög erfitt fyrir venjulegan varnarmann að komast í gegnum deildina án þess að fara í bann. „Þrjú gul spjöld fyrir miðvörð, ef þú nærð svona langt og hefur bara fengið þrjú, þá segi ég bara vel gert. Mér finnst samt hart menn geti lent í leikbanni í undanúrslitum." Fjórir á hættusvæði hjá Bayern Fjórir leikmenn Bayern Munchen eru í hættu á að lenda í leikbanni í undanúrslitum, ef þeir gult spjald í kvöld gegn Real Madrid. Þeir Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah og Konrad Laimer. Það þýðir að Bayern yrði án fyrirliðans og markmannsins, beggja miðvarðanna og djúps miðjumanns í undanúrslitum gegn PSG. Ef liðið fer áfram og þeir fá gult spjald. Bayern leiðir 2-1 í einvíginu en seinni leikurinn gegn Real Madrid hefst klukkan 19:00 í kvöld og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.