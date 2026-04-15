Verð á stökum miða í sund hækkar en árskortið lækkar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fastagestir í sund geta glaðst en þeir sem sækja sund af og til þurfa að greiða meira.
Breytingar á gjaldskrám sundlauga Reykjavíkurborgar, Ylstrandarinnar og Fjölskyldu- og húsdýragarðsins voru samþykktar í borgarstjórn í gær. Ársgjaldið í sundlaugarnar lækkar en stakur miði er dýrari.

Í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að ný gjaldskrá hafi það að markmiði að hvetja til aukinnar notkunar og stuðla að sanngjarnari gjaldskrá. Hún eigi að umbuna borgarbúum sem eru fastagestir en á sama tíma tryggja að aðrir gestir borgi nær raunkostnaði fyrir þjónustuna. Þar er sérstaklega minnst á erlent ferðafólk sem sækir þessa þjónustu borgarinnar.

Ársgjaldið í sund fer úr 48 þúsund krónum í 34 þúsund krónur á meðan stakt gjald fer úr 1430 krónum í 1500 krónur. Þá hækkar tíu miða kort úr 6.520 krónum í 7 þúsund krónur. Reykvísk ungmenni sem eru sautján ára og yngri fá frítt í sund og á Ylströndina. 

Breytingarnar taka gildi 5. maí.

„Verð á ársmiðum í sund, Ylströnd og Fjölskyldu- og húsdýragarðinn lækkar þannig um 21-77%. Þá er í fyrsta sinn boðið upp á að kaupa ársmiða í áskrift. Ef farið er oftar en einu sinni í viku í sund, einu sinni í mánuði á Ylströndina eða oftar en tvisvar á ári í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, þá borgar sig að vera í áskrift,“ segir í tilkynningunni.

Árskort barna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn lækkar um 77 prósent, úr 17.600 krónum í fjögur þúsund krónur, á meðan árskort fullorðinna lækkar um sextíu prósent. Líkt og með sundið þá hækkar verðið á stöku gjaldi fullorðinna, úr 1760 krónum í 2800 krónur. Þá þurfa eldri borgarar nú að greiða fyrir komuna.

 Í sumar verða sundlaugarnar í Reykjavík opnar lengur. Frá 1. júní til 31. ágúst verða sundlaugar borgarinnar opnar til tíu.

