Ekitike sleit hásin Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. apríl 2026 10:23 Hugo Ekitike vissi strax að eitthvað væri að. Michael Steele/Getty Images Franski framherjinn Hugo Ekitike sleit hásin í leik Liverpool gegn PSG í gærkvöldi og verður lengi frá keppni. Óttast var að meiðsli Ekitike væru alvarleg þegar hann var borinn af velli á 30. mínútu í 2-0 tapi Liverpool í gærkvöldi. Franskir miðlar, til dæmis L'Equipe og Le Parisien, hafa nú fengið staðfest að hásinin hafi slitnað. Um er að ræða mjög alvarleg meiðsli sem binda enda á þetta tímabil hjá Ekitike. Hann mun því missa af lokasprettinum mikilvæga með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og fer ekki á HM með franska landsliðinu. Sjúkraliðar fóru með Ekitike af velli. Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images Óvíst er nákvæmlega hversu lengi hann verður frá en hásinarslit geta tekið heilt ár af endurhæfingu. „Hann mun þurfa að gangast undir aðgerð. Í besta falli, fyrir atvinnumann í fótbolta, verður hann mættur aftur út á völl eftir níu mánuði," sagði læknirinn Dr. Nicolas Baudrier við L'Equipe. Ekitike hafði verið öflugur fyrir Liverpool á þessu tímabili, skorað 11 mörk og gefið 5 stoðsendingar í 28 leikjum. Hinn framherji liðsins, Alexander Isak, fótbrotnaði fyrr á tímabilinu en er mættur aftur til leiks.