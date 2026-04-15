Raphinha fylgdist með leik Barcelona og Atlético Madrid úr stúkunni í gærkvöldi og var mjög ósáttur með störf dómarans.
Barcelona vann leikinn 2-1 en Atlético Madrid vann einvígið samanlagt 2-3. Mark Ademola Lookmann í gærkvöldi dugði til sigurs í einvíginu eftir að Lamine Yamal og Ferran Torres höfðu skorað snemma fyrir Börsunga.
Raphinha tjáði sig tæpitungulaust í viðtölum eftir leik, þrátt fyrir að hafa ekkert spilað. Þar sagði hann um algjört rán að ræða og vildi meina að dómararnir hefðu verið með Atlético í liði.
„Þessum leik var stolið frá okkur. Dómarinn gerði mörg mistök. Sumar ákvarðanir sem hann tók eru ótrúlegar. Ég veit ekki hversu oft Atlético braut af sér og hann gaf þeim aldrei spjald. Það er mannlegt að gera ein mistök, en þegar þetta endurtekur sig í báðum leikjum?
Við spiluðum virkilega vel en þessu einvígi var stolið frá okkur. Þetta er erfitt, sérstaklega þegar við sjáum að við þurfum að leggja þrefalt á okkur til að vinna leikinn. Mig langar að skilja af hverju dómararnir voru svona hræddir við að sjá Barca komast áfram,“ sagði Raphinha.
Brasilíumaðurinn hafði rétt áður verið úti á vellinum, þar sem hann gaf í skyn við stuðningsmenn Atlético að liðið myndi falla úr leik í næstu umferð gegn Arsenal eða Sporting.
"¡Pa' fuera!" 🔜⏭️El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀#UCL
