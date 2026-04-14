Fyrstu við­ræður Ísraela og Líbana

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fulltrúar Bandaríkjanna, Líbanon og Ísrael. AP

Fulltrúar Ísraels og Líbanon áttu í sínum fyrstu diplómatísku viðræðum í meira en þrjá áratugi í dag. Markmið fundarins var að binda enda á átökin á milli Ísraels og Hezbollah-samtakanna.

Bandaríkin höfðu milligöngu um viðræðurnar og kemur fram í yfirlýsingu frá Bandaríkjunum sem BBC greinir frá að til umræðu hafi verið möguleikinn á beinum samningaviðræðum. 

„Þetta er sögulegur fundur sem við vonumst til að byggja á,“ sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna.

Markmið Ísraels með samningaviðræðunum er að afvopna alla hryðjuverkahópa sem eru ekki ríkisreknir, en Hezbollah-samtökin sem eru í Líbanon eru studd af Íran. Markmið Líbanons er að ná vopnahléi. Ísrael hóf að gera árásir á Líbanon nokkrum dögum eftir að Ísraelar ásamt Bandaríkjunum hófu árásir á Íran.

Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi á milli Bandaríkjanna, Ísrael og Íran sögðu Ísraelar það ekki ná yfir átök sín við Hezbollah og Líbanon svo árásirnar hafa haldið áfram. 

Á meðan fundurinn stóð yfir lýstu Hezbollah-samtökin yfir ábyrgð á að minnsta kosti 24 árásum á Ísrael og ísraelska hermenn í Líbanon. Samtökin mótmæltu fundinum og sögðust ekki muna beygja sig undir mögulegt samkomulag.

