Guðmundur Ingi, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Flokks fólksins, hefur enga skýringu gefið á úrsögn sinni úr flokknum. Þingmenn segjast ekki vita hvað olli úrsögninni en innan flokksins er skorað á Guðmund að endurskoða ákvörðun sína og snúa aftur heim, í Flokk fólksins.
Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sig óvænt úr Flokki fólksins og þingflokki flokksins eftir að hafa farið með ráðuneyti barna- og menntamála í nafni flokksins en hann var þingflokksformaður flokksins fyrir það. Hann hyggst sitja áfram á þingi utan þingflokka og styðja ríkisstjórnina.
Guðmundur hefur ekki gefið kost á viðtali til að skýra ákvörðun sína þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fréttastofu í dag. Í gær vísaði hann til persónulegs trúnaðarbrests sem varðar persónuleg samskipti innan flokksins sem ástæðu afsagnarinnar án þess að skýra hvað það þýðir.
Formaður flokksins kannaðist ekki við trúnaðarbrest þegar hún ræddi við fréttastofu í gær.
Þetta hlýtur að hafa verið eitthvað stórmál sem hefur komið upp?
„Það var ekkert umfram það sem áður hefur komið fram og ég bara mæli með því að þú myndir ræða það við Gumma en það er engu meira við það að bæta.“
Þingmenn flokksins sem fréttastofa ræddi við í dag sögðust ekki vita fyrir víst hvað lægi að baki ákvörðun Guðmundar. Viðmælendur á Alþingi grunaði að úrsögnin tengdist ráðherraskiptum flokksins í upphafi árs.
Guðmundur tók við af Ásthildi Lóu sem mennta- og barnamálaráðherra eftir að hún sagði af sér í mars í fyrra. Þann níunda desember fór hann í veikindaleyfi vegna opinnar hjartaaðgerðar og nokkrum dögum seinna sagði formaður flokksins það óvíst hvort hann myndi snúa aftur í ráðuneytið.
Á síðasta degi ársins tilkynnti Guðmundur að aðgerðin hefði gengið vel og sagðist hlakka til að mæta aftur til starfa. Rúmlega viku síðar tilkynnti hann óvænt afsögn úr embætti.
Um miðjan mars sneri hann aftur sem óbreyttur þingmaður og tæplega mánuði síðar sagði hann sig úr flokknum.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins, sem fréttastofa ræddi við í dag segir mikinn missi að Guðmundi.
„Ég var bara mjög undrandi. Ég hélt að Guðmundur Ingi væri að koma galvaskur aftur til starfa. Ég er döpur yfir þessu eins og minn formaður. Ég myndi gjarnan vona að hann myndi endurskoða sinn hug og koma aftur til okkar. Við myndum taka því mjög fagnandi. Það er engin skömm af því að endurskoða sinn hug og melta þetta aðeins betur.“
Var einhver aðdragandi að þessu?
„Ekki að mér vitandi. Þetta kom bara mjög á óvart. Við vorum ágætis vinir og ég kem til með að sakna hans þó ég sjái hann á þingi áfram. Maður vill bara hafa hann áfram í Flokki fólksins. Það er mikill missir að missa hann úr þingflokknum og ég skora á hann til að endurskoða sinn hug.“
Myndi þér bregða að sjá hann ganga til liðs við annan flokk?
„Ég hef bara enga trú á því að hann geri það. Málefnalega held ég að hann sé með sömu hugsjónir og hann var með áður og ég held að það hafi ekkert breyst.“