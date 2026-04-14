Innviðaráðuneytið hefur veitt samþykki fyrir framlengingu á ríkisstyrktu áætlunarflugi fram til næstu mánaðamóta. Leyfið er veitt vegna stöðu mála í Landeyjahöfn.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu á heimasíðu Vestmannaeyja. Herjólfur, sem siglir alla jafna frá Landeyjahöfn til Vestmannaeyja, siglir nú frá Þorlákshöfn vegna seinkunar á dýpkun Landeyjahafnar.
Í byrjun mars kom upp bilun í vél fyrir bógskúrfu á dýpkunarskipinu Álfsnesi í nótt og þurfti að gera við bilunina til að halda vinnunni áfram. Áætlað var að viðgerðin myndi taka tíu til tuttugu daga. Enn í dag siglir Herjólfur til Þorlákshafnar, sem tekur umtalsvert lengri tíma heldur en ferðin til Landeyjahafnar.
Vegna stöðunnar var ákveðið að framlengja ríkisstyrkt áætlunarflug og mun innviðaráðuneytið hafa samband við Norlandair um áframhaldandi flug. Í mars var ríkisstyrkt flug lengt fram í miðjan apríl svo þetta er í annað skipti sem styrkurinn er lengdur.
„Með framlengingunni verður tryggt að íbúar, fyrirtæki og aðrir hafi áfram aðgang að öruggu og reglubundnu flugi á meðan unnið er að því að bregðast við aðstæðum í höfninni.