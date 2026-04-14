„Ég reikna sterklega með því að karma banki upp á hjá þeim“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. apríl 2026 12:25 Hundurinn Rökkvi drapst á laugardaginn eftir að hafa kastað upp pylsubitum sem dýralæknir telur að hafi verið búið að eitra með frostlegi. vísir/skjáskot Hundur og köttur drápust um helgina eftir að hafa komist í pylsubita í sumarbústaðarhverfi í Kjós. Dýralæknir sem annaðist bæði dýrin telur allt benda til frostlögseitrunar og verður málið tilkynnt til lögreglu. Eigandi hundsins segist í sárum eftir að hafa kvatt sinn besta vin. Gæludýrasjúkrahúsið Animalía, sem býður upp á bráðavakt fyrir dýr, vakti athygli á því á Facebook síðu sinni í gær að eitrað hafi verið fyrir tveimur dýrum í sumarbústaðarhverfi í Kjós um helgina. Köttur og hundur voru færðir þangað illa haldnir eftir að hafa kastað upp pylsubitum sem eigendur könnuðust ekki við að hafa gefið dýrunum sínum. Dýrin drápust skömmu eftir komu á spítalann. Samkvæmt Dýraspítalanum og samtökum á borð við Villiketti og Dýrfinnu er að öllum líkindum um frostlögseitrun og viljaverk að ræða. Allt bendi til frostlögseitrunar og ólýsanlegar þjáningar Sólmundur Dikran Torossian er eigandi hundsins Rökkva sem drapst. Hundurinn byrjaði að sýna einkenni veikinda föstudagskvöldið eftir að hafa sloppið af lóð Sólmundar um klukkan hálf þrjú. Bæði dýr virðast hafa komist í pylsubita einhvers staðar við sumarbústaðarhverfið. „Svo byrjar hann að veikjast yfir nóttina og er að æla. Svo tek ég eftir því um morguninn að hann hefur ælt einhverjum pylsubitum. Mér fannst það mjög furðulegt og hann hefur augljóslega komist í einhvern mat sem er ekki héðan. Hann veikist mjög hratt og byrjar að missa mjöðm og fætur.“ Hann var fluttur sárþjáður daginn eftir til dýralæknis í Víðidal og í kjölfarið á bráðavakt Animalíu. Rökkvi drapst um kvöldið. „Nýrnapróf leiddi í ljós mjög hækkuð gildi og það er svona það sem gerist við eitrun og þá einmitt kom þessi grunur um að það gæti mögulega hafa verið frostlögur í þessum pylsum,“ segir hann og bætir við að allt hafi verið reynt til að halda lífi í hundinum en um sexleytið hafi hann verið hættur að leysa þvag og farinn að fá þó nokkur flogaköst. Kristallar hafi fundist í þvagi sem bendi enn frekar til frostlögseitrunar. Besti vinurinn og algjör sorg „Við kveðjum hann bara í algjörri sorg þarna upp úr klukkan sex á laugardeginum. Þetta var mjög átakanlegt, því maður bjóst ekki við að hann myndi fara. Maður hélt að hann væri bara með magakveisu. Svo allt í einu byrjaði hann að fara mjög hratt. Maður fyllist algjörlega reiði yfir því að þetta gæti verið eitrun.“ Hann bætir við að það hafi verið átakanlegt að sjá hundinn svo þjáðan. „Ég hef aldrei séð hann jafn verkjaðan áður. Það var svo skrítið að hann gat hvorki haldið haus né mjöðmum. Þegar ég tók hann úr skottinu og inn til dýralæknis reyndi hann að labba en gat það ekki og rúllaði sér inn. Það var svo erfitt að sjá hvað hann var máttlaus.“ Færsla Sólmundar hefur vakið mikla athygli.Skjáskot Sólmundur segir fjölskylduna í sárum. „Algjörlega í sárum sko. Hann var besti vinur minn. Ég var búinn að eiga hann lengst. Ég var búinn að hafa hann í sex ár og kynntist konu minni fyrir þremur árum og eignaðist barn fyrir einu og hálfu ári. Hann er búinn að vera vinur minn lengst af öllum og stór partur af fjölskyldunni. Maður bjóst ekki við þessu.“ Eru einhver skilaboð sem þú vilt gefa til þeirra sem bera mögulega ábyrgð á þessu? „Maður á svo erfitt með að trúa því að mannvonskan geti verið þannig að fólki geti dottið í hug að taka lögin sínar hendur með þessum hætti. Ég reikna sterklega með því að karma banki á dyrnar hjá þeim og sannleikurinn mun koma í ljós mjög fljótlega. Það er ekki eins og það komi margir til greina. Það búa ekki margir hérna í kring.“ Pylsubitarnir sem dýrin ældu og sýni hafa verið afhent Matvælastofnun og stefnt er á að tilkynna málið til lögreglu. Kötturinn sést sárþjáður í myndskeiði á Facebook.Skjáskot Hvetur fólk til að kemba svæðið Helga Hjartardóttir, dýralæknir og eigandi Animalíu, biðlar til fólks á svæðinu að huga að gæludýrum sínum og fara með þau beint til dýralæknis við minnstu einkenni. Hún hvetur fólk til að kemba svæðið í leit að pylsubitum og fiskiflögum. „Mannvonskan og hugsunarleysið sem þarf til að gera þetta viljandi er bara eitthvað sem maður getur ekki ímyndað sér. Maður getur ómögulega áttað sig á því. Við erum mjög stressuð yfir því að það gætu komið inn fleiri dýr. Þetta er ekki bara hættulegt fyrir dýr, þetta er hættulegt fyrir allt, allt sem er með nýru." Helga Hjartardóttir, dýralæknir og einn eigenda Animalíu.