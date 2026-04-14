Stórt smyglmál til rann­sóknar og eitrað fyrir gælu­dýrum í Kjós

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum segjum við frá máli sem nú er til rannsóknar hjá lögreglu og varðar smygl á eiturlyfjum um borð í gámaflutningaskipi.

Heimildir fréttastofu herma að þrír hið minnsta séu í haldi en lögregla verst allra frétta af málinu. 

Þá verður rætt við sviðstjóra hjá Samtökum iðnaðarins sem segir að það færist í vöxt að nýsköpunarfyrirtækjum sé synjað um endurgreiðslur vegna rannsókna og þróunar.

Að auki fjöllum við um óhugnalegt mál sem komið er upp í Kjósinni en undanfarna daga hafa gæludýr drepist eftir að hafa étið að því er virðist eitraðar pylsur. 

Í sportpakka dagsins hitum við upp fyrir landsleikinn mikilvæga hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta gegn Úkraínu.

