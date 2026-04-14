Péter Magyar, verðandi forsætisráðherra Ungverjalands, hefur heitið því eftir mikinn kosningasigur um helgina að draga þá til ábyrgðar sem hann segir hafa svikið og arðrænt Ungverja. Þá hefur hann kallað eftir því að forseti landsins, yfirsaksóknari og yfirmenn þeirra stofnana sem sinna eftirliti með fjölmiðlum og samkeppni segi af sér.
Magyar hefur kallað umrædda einstaklinga „strengjabrúður“ Victors Orbán, fráfarandi forsætisráðherra.
„Hann var skipaður til þess eins að skrifa undir,“ hefur Magyar sagt um forsetann Tamás Sulyok. „Við þörfnumst ekki slíkra einstaklinga. Fyrir mér er hann ekki forseti. Ég hvet hann til að fara. Ef ekki, þá finnum við aðra lausn.“
Tisza, flokkur Magyar, hreppti að minnsta kosti 138 þingsæti af 199, í kosningum á sunnudag og vann þar með stórsigur á Fidesz flokki Orbán. Hinn rúmi meirihluti mun gera Magyar kleift að láta verða af kosningaloforðum sínum, sem fólu meðal annars í sér að vinda ofan af breytingum sem Orbán gerði á dómskerfinu, fjölmiðlum og fleiri valdastofnunum á sextán ára valdatíma sínum.
Þá hyggst hann greiða leiðina fyrir rannsókn Evrópusambandins á því hvernig ríkisstjórn Orbán notaði fjármuni frá sambandinu.
Magyar hefur einnig sagst munu leggja til breytingar á stjórnarskrá landsins til að tryggja að enginn geti setið á stóli forsætisráðherra lengur en í tvö kjörtímabil, það er að segja átta ár. Þá hefur hann sagt að störf fréttastofa á vegum hins opinbera yrðu lögð niður tímabundið, þar til nýr eftirlitsaðili hefði tekið við.