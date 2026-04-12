Denzel hetjan og Inter nálgast titilinn

Denzel Dumfries var hetja Inter sem vann góðan 4-3 útisigur á lærisveinum Cesc Fábregas í Como í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Inter nálgast meistaratitilinn.
Como náði forystunni í dag þökk sé marki bakvarðarins Álex Valle eftir 36 mínútna leik og á lokamínútu fyrri hálfleiks kom Nico Paz Como-liðum 2-0 yfir.
Franski framherjinn Marcus Thuram minnkaði í uppbótartíma fyrri hálfleiks og staðan 2-1 í hléi. Fjórar mínútur voru liðnar á síðari hálfleik þegar Thuram skoraði öðru sinni, staðan 2-2.
Denzel Dumfries skoraði svo tvö mörk eftir föst leikatriði á 58. mínútu og aftur á 72. mínútu. Mörk Hollendingsins dugðu Inter fyrir 4-3 sigri en Lucas De Cunha minnkaði muninn af vítapunktinum undir lok leiks.
Inter er með 75 stig á toppi deildarinnar, níu stigum á undan ríkjandi meisturum Napoli sem gerðu jafntefli um helgina. Átján stig eru í pottinum og virðist fátt koma í veg fyrir að ítalski meistaratitillinn fari aftur til Mílanó.
Como er í fimmta sæti deildarinnar með 58 stig, tveimur á eftir Juventus sem er í fjórða sæti. Roma er stigi á eftir Como í sjötta sætinu í harðri baráttu liðanna um Meistaradeildarsæti.