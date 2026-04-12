Fótbolti

„Frá­bær“ Ísak skoraði og fagnaði langþráðum sigri

Sindri Sverrisson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson þurfti að bíða lengi eftir sigri, eða frá 30. janúar. Getty/Christof Koepsel

Þjálfari Ísaks Bergmanns Jóhannessonar hjá Köln sagði hann hafa spilað stórkostlega í síðustu leikjum og valdi Skagamanninn því í byrjunarliðið í dag. Niðurstaðan varð fyrsti sigur liðsins frá því í janúar og Ísak skoraði.

Köln mætti Werder Bremen á heimavelli í dag og fagnaði langþráðum 3-1 sigri, þar sem Ísak skoraði lokamark leiksins í uppbótartíma.

Þjálfarinn René Wagner, sem tók við Köln til bráðabirgða fyrir þremur vikum eftir brottrekstur Lukas Kwasniok, valdi Ísak í byrjunarliðið og útskýrði val sitt í útsendingu DAZN fyrir leik:

„Ísak átti líka að byrja í síðustu viku en hafði átt langt ferðalag frá Kanada svo hann kom í staðinn inn af bekknum, en hann spilaði frábærlega í síðustu leikjum. Þess vegna kemur hann aftur inn í byrjunarliðið í dag,“ sagði Wagner.

Ísak hafði nefnilega komið inná sem varamaður í 2-2 jafnteflinu við Frankfurt fyrir viku, í fyrsta leik eftir jafnteflin við Haítí og Kanada með íslenska landsliðinu, en hafði áður verið í byrjunarliðinu í jafnteflum við Borussia Mönchengladbach og Hamburg.

Hann hefur hins vegar, líkt og aðrir leikmenn Kölnar, þurft að bíða lengi eftir sigri og hafði liðið spilað átta leiki í röð án sigurs þar til það vann Bremen í dag.

Said El Mala kom Köln yfir á 7. mínútu og Ragnar Ache skoraði annað mark á 65. mínútu. Romano Schmid minnkaði muninn úr víti tíu mínútum síðar en Ísak innsiglaði svo sigurinn í blálokin. Þetta var annað mark Ísaks í þýsku 1. deildinni í vetur.

Sigurinn þýðir að Köln fer upp fyrir Bremen og er með 30 stig í 13. sæti af 18 liðum, þegar fimm umferðir eru eftir. Liðið er fimm stigum fyrir ofan St. Pauli sem er í umspilsfallsæti og níu stigum fyrir ofan Wolfsburg sem er í fallsæti.

