Þrátt fyrir að íslensku stelpurnar í U19-landsliðinu í fótbolta hafi bara skorað eitt mark en þær dönsku fjögur þá fagnaði Ísland frábærum 3-2 sigri í leik liðanna í undankeppni EM í dag.
Tvö af mörkunum sem hjálpuðu Íslandi voru nefnilega sjálfsmörk Dana og þriðja markið skoraði Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir.
Ísland komst yfir með sjálfsmarki á 19. mínútu en Danir jöfnuðu úr víti rétt fyrir hálfleik. Ragnheiður kom Íslandi yfir á ný í upphafi seinni hálfleiks og seinna sjálfsmark Danmerkur kom svo á 57. mínútu áður en þær dönsku náðu að minnka muninn á 77. mínútu en þar við sat.
Leikið var í Serbíu en þar er riðill Íslands spilaður í þessari seinni umferð undankeppninnar. Ísland hafði gert 1-1 jafntefli við Finnland í fyrsta leik en Danmörk unnið 1-0 sigur gegn Serbíu. Íslensku stelpurnar eru því búnar að koma sér í afar spennandi stöðu fyrir lokaleik sinn við heimastelpur, á miðvikudaginn.