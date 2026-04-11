Ari Sigurpálsson sá til þess að Elfsborg næði í stig í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag með snotru marki í uppbótartíma.
Útlitið var orðið ansi dökkt hjá Elfsborg sem hafði komist í 1-0 á útivelli gegn Västerås en fengið á sig tvö mörk með skömmu millibili þegar um tíu mínútur voru til leiksloka.
Á annarri mínútu uppbótartíma fékk Ari hins vegar boltann til sín utarlega í teignum og smellti honum óverjandi í hægra hornið, eins og sjá má hér að neðan.
Sigurpalsson poängräddare för Elfsborg Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen pic.twitter.com/hiFC2b7qgX— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) April 11, 2026
Ari náði því að skora þrátt fyrir að hafa aðeins spilað rúmar fimm mínútur í leiknum en hann kom inn á sem varamaður fyrir Júlíus Magnússon.
Þetta var annar leikur Elfsborg á tímabilinu en liðið vann 2-0 gegn IFK Gautaborg í fyrsta leik og er því með fjögur stig.