Sjáðu Ara koma til bjargar með fal­legu marki

Sindri Sverrisson skrifar
Ari Sigurpálsson skoraði frábært jöfnunarmark í dag. IF Elfsborg

Ari Sigurpálsson sá til þess að Elfsborg næði í stig í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag með snotru marki í uppbótartíma.

Útlitið var orðið ansi dökkt hjá Elfsborg sem hafði komist í 1-0 á útivelli gegn Västerås en fengið á sig tvö mörk með skömmu millibili þegar um tíu mínútur voru til leiksloka.

Á annarri mínútu uppbótartíma fékk Ari hins vegar boltann til sín utarlega í teignum og smellti honum óverjandi í hægra hornið, eins og sjá má hér að neðan.

Ari náði því að skora þrátt fyrir að hafa aðeins spilað rúmar fimm mínútur í leiknum en hann kom inn á sem varamaður fyrir Júlíus Magnússon.

Þetta var annar leikur Elfsborg á tímabilinu en liðið vann 2-0 gegn IFK Gautaborg í fyrsta leik og er því með fjögur stig. 

