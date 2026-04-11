Orri örfáum sekúndum frá því að vera hetjan Valur Páll Eiríksson skrifar 11. apríl 2026 14:05 Orri Steinn skoraði þriðja mark Sociedad en þurfti að sjá sína menn missa leikinn niður í jafntefli. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson skoraði fyrir Real Sociedad í 3-3 jafntefli við Deportivo Alavés í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Orri Steinn leiddi framlínu Real Sociedad sem fékk Deportivo Alavés í heimsókn á Anoeta-leikvanginn en hans menn voru lentir undir snemma. Króatíski varnarmaðurinn Duje Caleta-Car skoraði sjálfsmark á þriðju mínútu leiksins en landi hans Luka Sucic jafnaði fyrir Sociedad á 14. mínútu. Tíu mínútum síðar kom fílbeinski framherjinn Ibrahim Diabate Alavés yfir á ný en aðeins þremur mínútum eftir það fór skot Beñat Turrientes frábært langskot sem Antonio Sivera, markvörður Alaves, varði í stöngina en þaðan fór boltinn í bak Sivera og í netið. Óheppinn þar en staðan jöfn á ný, 2-2. Þannig var staðan í hléi en stundarfjórðungur var liðinn af síðari hálfleik þegar Orri Steinn skallaði boltann í netið af stuttu færi til að koma Real Sociedad í forystu í fyrsta sinn í leiknum. Um var að ræða fimmta mark Orra Steins í deildinni í fyrsta byrjunarliðsleik hans síðan í byrjun mars. Orra var svo skipt af leikvelli á 72. mínútu. Liðsfélagar hans virtust ætla að sigla sigrinum í höfn en einum þeirra, bakverðinum Sergio Gómez, var að vísu vísað af velli í á þriðju mínútu uppbótartíma. Fjórum mínútum síðar, þegar komnar voru sjö mínútur fram yfir 90 mínútur jafnaði Lucas Boyé leikinn fyrir Alavés og tryggði gestunum stig. Sociedad er eftir jafnteflið með 42 stig í sjöunda sæti deildarinnar, tveimur á eftir Celta Vigo sem er sæti ofar, í Evrópusæti. Alavés er með 33 stig í 15. sæti.