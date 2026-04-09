Stebbi Jak hættur í Dimmu: „Fólk sem ég taldi vera vini mína hefur brugðist á öllum stigum málsins“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. apríl 2026 13:52 Söngvarinn Stefán Jakobsson (annar frá hægri) er hættur í Dimmu og segir það vera vegna hegðunar Silla Geirdal (annar frá vinstri). Stefán segir Silla hafa hunsað staðreyndir í dómsmáli tengdu Stefáni og tekið hlið manns sem hafi áreitt fjölskyldu Stefán linnulaust síðustu þrjú ár. Falk - Hagen Bernshausen Tónlistarmaðurinn Stefán Jakobsson er hættur í hljómsveitinni Dimmu vegna ósættis við bassaleikarann Silla Geirdal og eiginkonu hans. Stefán segir þau hafa tekið afstöðu gegn honum í dómsmáli þar sem hann var ákærður fyrir líkamsárás en Stefán var sýknaður í málinu í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Stefán segir ákærandann hafa áreitt sig og fjölskyldu sína linnulaust síðustu tvö og hálft ár. Stefán, betur þekktur sem Stebbi Jak, greinir frá þessu í yfirlýsingu á Facebook. Þar segir Stefán að maðurinn sem ákærði hann fyrir líkamsárás sé tengdur Ólöfu Erlu Einarsdóttur, eiginkonu Silla bassaleikara í Dimmu, og starfi hjá markaðsfyrirtæki hennar. Þau hjónin hafi frá upphafi málsins kennt Stefáni um ófarir mannsins og tekið afstöðu gegn honum í málinu. Því sjái hann sér ekki fært að starfa áfram í sveitinni. Í færslunni sem Stefán titlar „Hættur í Dimmu“ rekur hann þróun málsins, hvernig ákærandinn hefur áreitt hann og fjölskyldu hans linnulaust síðustu tvö og hálft ár og hvernig Silli og Ólöf horfðu framhjá staðreyndum málsins. „Gerandinn hefur hótað mér og mínum óteljandi oft“ „Í gær lauk tveggja og hálfs árs óvissutíma með skýrum sýknudóm vegna ákæru um líkamsárás. Ég hafði alltaf trú á að þetta færi vel, en léttirinn að fá þetta staðfest er ólýsanlegur. Aðili sem hingað til hefur verið vísað til sem „brotaþoli“ verður hér í þessum pistli titlaður „gerandi“. Í tvö og hálft ár hefur þessi maður beitt mig og fólkið í kringum mig gengdarlausu ofbeldi. Má þar nefna fyrrverandi sambýliskonu gerandans, lögfræðinginn minn og eiginkonu mína,“ skrifar Stebbi í færslunni. „Gerandinn hefur hótað mér og mínum óteljandi oft, auk þess sem hann hefur áreitt okkur ítrekað í gegnum sms og tölvupósta. Þar hefur hann t.d. hótað að koma með hóp manna á heimili okkar. Bæði hér fyrir sunnan og fyrir norðan. Einnig hefur hann blandað börnunum okkar inn í sínar hótanir með viðbjóðslegum hætti, sem og að hóta aðilum málsins lífláti.“ Maðurinn hafi jafnframt áreitt fólk á vinnustöðum tengdum fjölskyldunni, staði sem Stefán hefur spilað á og haft samband við skólastjórann í skóla Stefáns. „Listinn er lengri, en ég læt staðar numið hér,“ skrifar Stefán. „Allt hefur þetta verið tilkynnt til lögreglu án þess að nokkuð hafi verið að gert og afleiðingarnar þar af leiðandi engar fyrir gerandann. Okkur var í eitt skipti sagt að hann hefði verið handtekinn og settur í klefa, sem ætti að róa slíka menn. Það var þó ekki vegna hótana í minn garð eða í garð míns fólks, heldur vegna hótana sem hann sendi á almennt netfang dómsmálaráðuneytisins,“ skrifar hann. Eftir handtökuna hafi hins vegar ekki liðið nema um klukkutími frá því að maðurinn losnaði og þar til hann hóf að áreita fjölskylduna á ný. Stefán lýsir óhuggulegu áreiti í færslunni.Vísir/Daníel Thor „Fyrir utan að hafa verið reikull í frásögnum um atburði kvöldsins örlagaríka, hafði hann með einhverjum óskiljanlegum hætti náð að tromma inn í málsgögnin læknaskýrslur sem sýndu hin ýmsu mein sem öll áttu það sameiginlegt að vera mun eldri en téður atburður. Elstu gögnin náðu allt til ársins 1999. Þar má nefna bílslys, gömul axlarmeiðsl, hálseymsli, AD/HD, kvíða, þunglyndi og ýmislegt fleira sem ég átti að bera ábyrgð á,“ skrifar Stefán. Öll gögn málsins hafi sýnt fram á að viðkomandi maður hafi ekki gengið heill til skógar og ekki gert það í langan tíma. „Hvernig tengist þetta Dimmu?“ spyr Stefán svo og svarar því í kjölfarið. Ómögulegt að eiga samstarf við slíkar aðstæður „Umræddur maður sem ég vísa til sem geranda í þessu máli er tengdur eiginkonu Silla Geirdal, sem er bassaleikari Dimmu. Eiginkonan á svo og rekur markaðsfyrirtæki, þar sem gerandinn er skráður sem starfsmaður,“ skrifar Stefán í færslunni. „Silli og eiginkonan hans hafa frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn mér í þessu máli. Þrátt fyrir að hafa átt við þau ítrekuð samtöl, sem hafa snúist um það að gerandinn er veikur einstaklingur sem augljóslega þarf á aðstoð að halda, kusu þau að setja kíkinn fyrir blinda augað og kenna mér um ófarir þessa manns. Þannig var því haldið fram að ég og mitt fólk söfnuðum hótunum hans saman, einungis með það í huga að geta náð okkur niður á honum síðar,“ skrifar hann. Á myndinni eru (talið frá vinstri): Birgir Jónsson trommuleikari, Silli Geirdal bassaleikari, Stefán Jakobsson söngvari og Ingó Geirdal gítarleikari. „Það þarf ekki að hafa mörg orð um það að við svona aðstæður er ómögulegt að eiga nokkurt samstarf eða samtal. Fólk sem ég taldi vera vini mína hefur brugðist á öllum stigum málsins. Ég geri mér fulla grein fyrir erfiðri stöðu tengdra aðila málsins og að gerandinn sé hjálparþurfi. Ábyrgðin á hans ástandi liggur hins vegar annars staðar en hjá mér. Það blasir við.“ Málið hafi verið fjölskyldu Stefáns þungbært og nú þegar loksins hafi fengist botn í málið hafi hann ákveðið að segja skilið við Dimmu og horfa fram á veginn. „Þessi ákvörðun hefur síður en svo reynst mér auðveld. Ég hef starfað með Dimmu af heilum hug í fimmtán ár. Eftir okkur liggja heilsteyptar plötur, tónleikar og gleðistundir sem skipta þúsundum og leitun er að eins þéttu bandi á sviði,“ skrifar Stefán. „Það sem hefur haldið mér gangandi gegnum erfiða tónleika á umliðnum árum er þakklæti fólksins sem hefur stutt við okkur gegnum súrt og sætt. Mörgu af þessu fólki hef ég kynnst persónulega utan hljómsveitarinnar. Þessu fólki er ég ævinlega þakklátur og mun deila með fleiri stundum í framtíðinni.“ Tímamót Tónlist Tengdar fréttir Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Tónlistarmaðurinn Stefán Jakobsson hefur verið ákærður fyrir líkamsárás en þingsetning var í málinu fyrir Héraðsdómi Reykjaness í dag. Stefán segist saklaus af þeim ásökunum sem á hann hafi verið bornar, en meint árás mun hafa átt sér stað í leigubíl í október árið 2023. 