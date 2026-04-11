Fótbolti

Tekur Conte aftur við ítalska lands­liðinu í sumar?

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Antonio Conte er sterklega orðaður við endurkomu í stjórastöðuna hjá Ítalíu.  Enrico Locci/Getty Images

Ítalir leita að nýjum leiðtoga, framtíðarmanni í starf landsliðsþjálfara, eftir að hafa mistekist þriðja skiptið í röð að komast á HM.

Stormasamt hefur verið á skrifstofu ítalska knattspyrnusambandsins síðan Ítalía tapaði í vítaspyrnukeppni í HM-umspilinu gegn Bosníu. Landsliðsþjálfarinn Gennaro Gattuso lét af störfum og forseti knattspyrnusambandsins, Gabriele Gravina, sagði sömuleiðis af sér.

Sambandið verður forsetalaust þangað til í júní þegar ársþingið fer fram en Silvio Baldini hefur fengið tímabundna stöðuhækkun. Baldini mun stýra Ítalíu sem aðalþjálfari í æfingaleikjum gegn Lúxemborg og Grikklandi í byrjun júní.

Fyrsta verk hjá nýjum forseta verður svo að finna framtíðarstjóra Ítalíu, manninn sem mun leiða liðið áfram í Þjóðadeildinni í haust og undankeppni EM á næsta ári.

Antonio Conte, þjálfari Ítalíumeistara Napoli, er sterklega orðaður við endurkomu í starfið. Conte þjálfaði Ítalíu áður á árunum 2014-16 og hefur gert bæði Napoli og Inter að Ítalíumeisturum.

Forseti Napoli hefur sagt að félagið myndi sleppa Conte lausum ef ítalska landsliðið kæmi kallandi. Conte gefur sjálfur ekkert upp en segir eðlilegt að hann sé inni í myndinni.

„Ef ég væri forseti knattspyrnusambandsins myndi ég íhuga að ráða mig til starfa. Ásamt öðrum, en það er bara eðlilegt að Antonio Conte sé nafn á blaði, af mörgum ástæðum. Ég var með landsliðið áður, ég þekki umhverfið,“ sagði Conte.

