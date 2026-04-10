Allt í blóma utan vallar en þjálfarinn ekki ánægður með Endrick Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. apríl 2026 22:47 Erfitt er að gera öllum til geðs en Endrick vill eflaust hækka aðeins í áliti hjá þjálfaranum. Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images Þó lífið utan vallar leiki við brasilíska ungstirnið Endrick er þjálfari hans hjá Lyon, Paulo Fonseca, ekki ánægður með frammistöðu hans innan vallar. Lyon hefur ekki unnið í síðustu sex leikjum og dottið út úr bæði Evrópudeildinni og franska bikarnum. Endrick hefur hlotið gagnrýni fyrir sínar frammistöður á þessum kafla og nú hefur þjálfarinn bætti ofan á hana. „Ég var ekki ánægður með frammistöðu Endrick. Hann var þreyttur eftir ferðina til Brasilíu en hann ber ábyrgð á því að leggja sig meira fram. Við þurfum á honum að halda," sagði Portúgalinn við L'Equipe. Fonseca hefur þó enn trú á Brasilíumanninum en er ekki ánægður með hann þessa stundina og sagði liðið í síðasta leik hafa þurft að treysta meira á Alfonso Moreria, leikmann sem kom úr portúgölsku þriðju deildinni, frekar en Endrick sem liðið fékk að láni Real Madrid. Endrick hefur þó staðið sig nokkuð vel frá því hann kom til Lyon í janúar, skorað fjögur mörk og lagt upp fjögur mörk í tólf leikjum. Hann hefur líka haft tilefni til að fagna í fjölskyldulífinu því í dag tilkynnti Endrick og kærasta hans Gabriely Miranda að þau ættu von á sínu fyrsta barni. View this post on Instagram Þau eru mikið stjörnupar í Brasilíu og hafa verið par síðan Endrick var sautján ára en hún er fjórum árum eldri. Þau giftust síðan daginn sem Endrick varð átján ára. Frægt varð þegar samningur sem þau hafa sín á milli í sambandinu varð opinber. Þar eru þau skyldug til að segja „ég elska þig" við hvort annað á hverjum degi, eða borga sekt í formi gjafa. Franski boltinn Real Madrid CF Spænski boltinn