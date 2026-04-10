Bjarni Guðjóns í garðyrkjuhönskum á opnunarleiknum Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. apríl 2026 22:16 Gulir hanskar Bjarna Guðjónssonar vöktu athygli. sýn skjáskot Bjarni Guðjónsson skoraði ekki mörg tískustig hjá samstarfsfélögum sínum á Sýn Sport þegar hann mætti í gulum hönskum í beina útsendingu frá opnunarleik Bestu deildarinnar. Víkingur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í opnunarleiknum. Bjarni var í hlutverki sérfræðings í sjónvarpsútsendingu Sýnar og borgarstjórnarframbjóðandinn gerði sig áberandi með því mæta í skærgulum hönskum. Hanskarnir líktust helst garðyrkjuhönskum og ekki er loku fyrir það slegið að Bjarni hafi hreinlega fengið þá lánaða frá Gróðrastöðinni Mörk sem er þarna í næsta garði. Bjarni breytti um skoðun og fór úr hönskunum en Albert Brynjar Ingason og Kjartan Atli Kjartansson gerðu góðlátlegt grín að honum, eins og sjá má í stuttu og skemmtilegu innslagi hér fyrir neðan. Klippa: Bjarni Guðjóns í gulum garðyrkjuhönskum