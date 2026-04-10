Fótbolti

Bjarni Guð­jóns í garðyrkjuhönskum á opnunarleiknum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Gulir hanskar Bjarna Guðjónssonar vöktu athygli.
Gulir hanskar Bjarna Guðjónssonar vöktu athygli.

Bjarni Guðjónsson skoraði ekki mörg tískustig hjá samstarfsfélögum sínum á Sýn Sport þegar hann mætti í gulum hönskum í beina útsendingu frá opnunarleik Bestu deildarinnar.

Víkingur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í opnunarleiknum. Bjarni var í hlutverki sérfræðings í sjónvarpsútsendingu Sýnar og borgarstjórnarframbjóðandinn gerði sig áberandi með því mæta í skærgulum hönskum.

Hanskarnir líktust helst garðyrkjuhönskum og ekki er loku fyrir það slegið að Bjarni hafi hreinlega fengið þá lánaða frá Gróðrastöðinni Mörk sem er þarna í næsta garði.

Bjarni breytti um skoðun og fór úr hönskunum en Albert Brynjar Ingason og Kjartan Atli Kjartansson gerðu góðlátlegt grín að honum, eins og sjá má í stuttu og skemmtilegu innslagi hér fyrir neðan.

Klippa: Bjarni Guðjóns í gulum garðyrkjuhönskum
Íslenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

